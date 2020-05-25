تراجع نصيب شركات التأمين التجاري وزيادة التكافلي من الأقساط المحصلة في فبراير (جراف)

كتب- ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

رغم نمو حصيلة سوق التأمين المصرية، من الأقساط المحصلة في فبراير من العام الجاري، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق بنسبة 18.5%، وكذلك نمو حصيلة التأمين التكافلي بنسبة 47.8% خلال شهري المقارنة، ونمو أقساط التأمين التجاري بنسبة 13.8% خلال شهري فبراير من العام الجاري مقارنة بالسابق، إلا أن نصيب شركات التأمين التجاري، تراجعت مقارنة بزيادة نصيب شركات التأمين التكافلي، من الأقساط المحصلة في فبراير الماضي، مقارنة بنصيب كل منهما في فبراير 2019.

2.9 مليار جنيه رصيد سوق التأمين من الأقساط المحصلة في فبراير 2020 مقابل 2.5 مليار في فبراير 2019

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ رصيد سوق التأمين– سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات، وكذا في التأمين التجاري والتكافلي- 2.9 مليار جنيه في فبراير من العام الجاري، مقابل 2.5 مليار جنيه، في الشهر المقابل من العام الماضي ، بزيادة تصل الي 400 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 18.5%.

495.9 مليون جنيه نصيب شركات التأمين التكافلي من الأقساط المحصلة في فبراير الماضي

ورفعت شركات التأمين التكافلية- سواء العاملة في نشاط الحياة أو الممتلكات- نصيبها من أقساط فبراير الماضي لتصل الي 495.9 مليون جنيه، من إجمالي أقساط السوق المحصلة في الشهر نفسه، البالغة 2.9 مليار جنيه، مقابل نصيبها من الأقساط المحصلة في فبراير 2019 البالغة 335.5 مليون جنيه، من إجمالي رصيد السوق في الأقساط المحصلة، خلال نفس الشهر البالغة 2.5 مليار جنيه.

ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية ، في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع التأمين، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.

رغم زيادة رصيد أقساطها .. تراجع نصيب التأمين التجاري من الأقساط المحصلة في فبراير

في السياق ذاته، تراجع نصيب شركات التأمين التجارية– سواء العاملة في نشاط الحياة أو الممتلكات- من أقساط فبراير الماضي لتصل الي 2.4 مليار جنيه، من إجمالي أقساط السوق المحصلة في الشهر نفسه، البالغة 2.9 مليار جنيه، مقابل نصيبها من الأقساط المحصلة في فبراير 2019 البالغة 2.1 مليار جنيه، من إجمالي رصيد السوق في الأقساط المحصلة، خلال نفس الشهر البالغة 2.5 مليار جنيه

الجراف التالي يوضح نسبة التأمين التكافلي والتجاري من الأقساط المحصلة في فبراير 2020 ، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

الجراف التالي يوضح نسبة التأمين التكافلي والتجاري من الأقساط المحصلة في فبراير 2019 ، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.