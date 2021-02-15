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تراجع نسب معدلات نمو أرباح المهندس للتأمين ( جراف)

رغم إرتفاع القيم المالية
ماهر أبو الفضل 6:00 ص, الأثنين, 15 فبراير 21 6:00 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

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شهدت نسب معدلات نمو أرباح شركة المهندس للتأمين، تراجعًا مضطردًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، في الفترة من 2016 حتي 2020 ، رغم إرتفاع القيمة المالية لمتوسط الربحية المحقق كل عام.

ووفقًا للقوائم المالية، بلغ متوسط الأرباح المحققة بشركة المهندس للتأمين 64.1 مليون جنيه في 2016 ، بمعدل نمو بلغ 63.92% ، إلا أن معدل نمو الأرباح شهد تراجعًا في 2017 ليصل الي 54.54%، بمتوسط أرباح بلغت 99 مليون جنيه.

وفي 2018، كانت شركة المهندس للتأمين، علي موعد جديد من إنخفاض نسب نمو معدل الارباح المحققة، لتنخفض إلي 29.62%، لتصل الي 128.4 مليون جنيه، وإنخفض معدل نمو الأرباح ليصل الي 12.96% في 2019 ، ليصل الي 145 مليون جنيه، لينهي عام 2020 ، علي تراجع في معدلات نمو الأرباح لتصل الي 3.17% مقارنة بـ 12.96% محققة في العام السابق، بقيمة 149.6 مليون جنيه.

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وكان من المقرر أن يعقد مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، إجتماعًا أمس الأحد، لتعيين مراقب حسابات جديد، خلفًا للدكتور طه خالد، الذي وافته المنية، الشهر الماضي، بالإضافة الي إعتماد القوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر 2020.

ووفقًا لبيانات رسمية- حصلت المال علي نسخة منها- من المقرر تعيين الدكتور مهند طه، مراقبًا للحسابات خلفًا لطه مهند، وفقًا لخطاب الأول الموجه لرئيس مجلس إدارة المهندس للتأمين ، الخاص بتعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021.

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في سياق متصل، ونجحت شركة المهندس للتأمين، في القفز بمعدلات نمو راسمالها السوقي، لأكثر من 1238% خلال السنوات الأخيرة ، ليرتفع من 90 مليون جنيه في يونيو 2015، إلي 1.115 مليار جنيه حاليًا، بزيادة تتجاوز المليار جنيه.

ووفقًا للمؤشرات المالية، لشركة المهندس للتأمين، حصلت “المال” علي نسخة منها، إرتفعت قيمة الاصول من 582.97 مليون جنيه في العام المالي 2013/2014 ، لتتجاوز مستوي الـ 1.053 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل الي 80.7%.

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في سياق أخر، قفزت بإجمالي أقساطها من 168.6 مليون جنيه تقريبًا في العام المالي 2013/2014 ، لتصل الي 504.2 مليون جنيه في 2019/2020 ، بنسبة نمو تصل الي 199.1%.

الجراف التالي، يوضح معدل نمو الأرباح المحقق بشركة المهندس للتأمين، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بدءًا من 2016 حتي 2020.

الجراف التالي، يوضح الأرباح المحققة بشركة المهندس للتأمين، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بدءًا من 2016 حتي 2020.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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