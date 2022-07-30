تراجع نسبي في درجات الحرارة غدا.. طقس حار والعظمى في القاهرة 35

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تراجع درجات الحرارة غدا بشكل نسبي، وتصل في القاهرة إلى 35 للعظمى، ليسود طقس حار نهارا علي مدن القاهرة والوجه والسواحل الشمالية.

كما يسود طقس شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما تعتدل حالة الطقس ليلا علي السواحل، وأجواء مائلة للحرارة على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع أن تصل درجات الحرارة غدا في القاهرة إلى 35 للعظمى و 24 للصغري، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد 33 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى و 25 للصغرى، والاسماعيلية 36 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة فى السويس 36 للعظمى و 23 للصغرى، و العريش 33 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ 40 للعظمى و 29 للصغرى، و نويبع 38 للعظمى و 27 للصغرى، وطابا 36 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في الغردقة 40 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 28 للصغرى، والفيوم 38 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا علي مدن الصعيد في بني سويف 38 للعظمى و 24 للصغرى، و المنيا 38 للعظمى و 24 للصغرى، و سوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في اسوان 42 للعظمى و 27 للصغرى، و الأقصر 41 للغظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 22 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد في كافة الأنحاء والمدن:

