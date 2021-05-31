تراجع نسبة مساهمة قطاع التأمين السعودي في إجمالي الناتج القومي (جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

شهدت نسبة مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي في السوق السعودي، تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، في الفترة من 2016 حتي نهاية 2020.

وطالت نسب الإنخفاض ، نسب المساهمة – أو ما يُعرف بالسوق السعودي بعُمق التأمين– في الناتج المحلي الإجمالي، والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

المقصود بعُمق التأمين أو نسبة المساهمة في الناتج القومي

ويُعرف عمق التأمين- أو نسب المساهمة- بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة، إلي إجمالي الناتج المحلي، أما عمق التأمين غير النفطي، فهو نسبة إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة، إلي إجمالي الناتج المحلي.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي السعودي– حصلت المال علي نسخة منها- تراجعت نسبة مساهمة التأمين في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 1.54% في 2016 لتصل الي 1.48% في نهاية 2020.

أما نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي، فتراجعت من 2.06% في 2016 لتصل الي 1.92% في نهاية 2020.

2.3 % نسبة النمو في الأقساط المُكتتبة بسوق التأمين

وفي المُجمل، شهد قطاع التأمين، بالسوق السعودي، نموًا بلغت نسبته 2.3% في أقساطه المُكتتبة خلال عام 2020 ، مقارنة بالعام السابق 2019، ليصل الي 38.8 مليار ريال، مقابل 37.9 مليار ريال، خلال عامي المقارنة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من البنك المركزي السعودي، إستحوذ فرع التأمين الصحي علي النصيب الأكبر من الأقساط المُكتتبة، في نهاية 2020، بقيمة 22.8 مليار ريال، بنسبة 58.9%.

وحل فرع التأمين العام، في المركز الثاني، بين قائمة فروع التأمين بالسوق السعودي، من حيث الأقساط المُكتتبة، بقيمة 14.7 مليار ريال ، بنسبة 37.9% ، تلاه فرع تأمين الحماية والإدخار، بنسبة 3.2% .

الجراف التالي، يوضح تطور مساهمة التأمين في إجمالي الناتج القومي بالسوق السعودي، خلال الفترة من 2016 حتي نهاية 2020.

الجراف التالي، يوضح إجمالي الناتج القومي السعودي، خلال الفترة من 2016 حتي نهاية 2020.

الجراف التالي، يوضح تطور مساهمة التأمين في إجمالي الناتج القومي الغير نفطي بالسوق السعودي، خلال الفترة من 2016 حتي نهاية 2020.

الجراف التالي، يوضح إجمالي الناتج القومي الغير نفطي السعودي، خلال الفترة من 2016 حتي نهاية 2020.