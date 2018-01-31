تراجع ملحوظ لمؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية

مصطفى طلعت:تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية للمؤسسات المحلية والعربية.وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، هبط المؤشر الرئيسي "Egx30" بنسبة 0.83 % إلى 15188 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" 031% إلى 872 نقطة، وامتد الترا

مصطفى طلعت:

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية للمؤسسات المحلية والعربية.

وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، هبط المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.83 % إلى 15188 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” 031% إلى 872 نقطة، وامتد التراجع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بحوالي 0.35% إلى 522 نقطة.

جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة اختتمت تعاملات أمس على تباين، وهبط المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.35% عند مستوى 15315 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.17% عند مستوى 875 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 1.17% إلى 2066 نقطة.