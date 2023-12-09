تراجع ملحوظ في أسعار الخضروات وارتفاع الفاكة اليوم السبت 9-12-2023

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 9-12-2023 لتتراوح الطماطم بين 8.5 جنيه إلي 9 جنيهات والبطاطس 12 و18 جنيها والخيار الصوب 16 جنيها والبصل 40 جنيها والفاصوليا والكوسة 14 والفلفل والليمون 16 جنيها والبسلة 35 جنيها والباذنجان الرومي 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و 160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 9 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات

وأضاف التجار أن سعر الخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة والخس جنيه ونصف والبروكلي 30 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 20 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة و الفاصوليا 15 جنيها والبامية 35 و البسلة 30 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر البطاطا الحلوة 10 جنيهات و الباذنجان العروس 6.5 جنيه ، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والباذنجان المخدد 6.5 جنيه .

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر البصل تراوح بين 22 جنيه و 40 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16جنيها و ورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 12 جنيها والليمون 8 جنيهات إلي 16 جنيها والكوسة 16 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر الشمام من 15 جنيها و البرقوق 50 جنيها و العنب الاحمر 35 جنيها والبرتقال ابو سره 15جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 15جنيها واليوسفي 15جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيه و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 100 جنيها والافوكادو 200 جنيها والخوخ 70 جنيها.

واكد التجار أن سعر الكاكا 20 جنيها و التفاح الاخضر 90 جنيها والبرقوق الأسود 60 جنيها 25 جنيها والكنتالوب والشمام 20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المانجو نعومي 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها .

وأفاد التجار أن البرتقال ابوسره 15 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيه والقشة 80 جنيها.