تراجع ملحوظ في أسعار الخضروات وارتفاع الفاكة اليوم السبت 9-12-2023

تذبذب أسعار الخضر والفواكهة اليوم في مصر

تراجع ملحوظ في أسعار الخضروات وارتفاع الفاكة اليوم السبت 9-12-2023
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

1:30 م, السبت, 9 ديسمبر 23

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 9-12-2023 لتتراوح الطماطم بين 8.5 جنيه إلي 9 جنيهات والبطاطس 12 و18 جنيها والخيار الصوب  16 جنيها والبصل 40 جنيها والفاصوليا والكوسة 14 والفلفل والليمون 16 جنيها والبسلة 35 جنيها والباذنجان الرومي 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و 160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 9 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات

وأضاف التجار أن سعر الخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة والخس جنيه ونصف والبروكلي 30 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 20 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة و الفاصوليا 15 جنيها والبامية 35 و البسلة 30 جنيها .

وأفاد التجار  أن سعر البطاطا الحلوة 10 جنيهات و الباذنجان العروس 6.5 جنيه ، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والباذنجان المخدد 6.5 جنيه .

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر البصل تراوح بين 22 جنيه و 40 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي  16جنيها و ورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 12 جنيها والليمون 8 جنيهات إلي 16 جنيها والكوسة 16 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر الشمام من 15 جنيها و البرقوق 50 جنيها و العنب الاحمر 35 جنيها والبرتقال ابو سره 15جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 15جنيها واليوسفي 15جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيه و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 100 جنيها والافوكادو 200 جنيها والخوخ 70 جنيها.

واكد التجار أن سعر الكاكا 20 جنيها و التفاح الاخضر  90 جنيها والبرقوق الأسود 60 جنيها  25 جنيها والكنتالوب والشمام  20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المانجو نعومي 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها .

وأفاد التجار أن البرتقال ابوسره 15 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيه والقشة 80 جنيها.

الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

1:30 م, السبت, 9 ديسمبر 23