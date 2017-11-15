تراجع ملحوظ في أسعار الخضراوات والفاكهة

في أسواق الأربعاء الصاوي أحمد شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تراجعا ملحوظا في الأسواق، الأربعاء. وسجل الباذنجان الرومي 3جنيهات بدلا من 4 جنيهات أمس، و7 قبل شهر، و4جنيهات للباذنجان الأبيض والعروس بدلا من 5جنيهات . ووفقا لتجار خضراوات وفاكهة فى الجيزة، فقد أنخفض سعر الفلفل

في أسواق الأربعاء



الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تراجعا ملحوظا في الأسواق، الأربعاء.

وسجل الباذنجان الرومي 3جنيهات بدلا من 4 جنيهات أمس، و7 قبل شهر، و4جنيهات للباذنجان الأبيض والعروس بدلا من 5جنيهات .

ووفقا لتجار خضراوات وفاكهة فى الجيزة، فقد أنخفض سعر الفلفل الرومي إلي 5جنيهات بدلا من 6أمس وكانت الاسعار 8جنيهات مؤخرا ،بينما سجل الفلفل البلدي 6جنيهات بدلا من 9جنيهات قبل شهر من الآن .

وأشار التجار إلى تراجع أسعار الجزر إلي 5جنيهات بدلا من 6أمس و12جنيها قبل أسبوعين بينما سجلت أستقرت أسعار أصناف البامية عند 20 جنيها والكوسة 6 جنيهات، والبطاطس بين 5 و6 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر 4 جنيهات، والأبيض 5 إلي 2.5 جنيه والبسلة 10 جنيهات.

واستقرت أيضا أسعار الطماطم بين 3.5 إلي 6 جنيهات، حسب الجودة، والخيار 4 جنيهات، و الفاصوليا تتراوح بين 3 جنيهات إلي 5 و الثوم 25 جنيهًا للكيلو، والصيني 13،والبطاطا 4 جنيهات، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيهًا، والقلقاس 8 جنيهات، والسبانخ 2 جنيها للربطة.

على صعيد آخر تراجعت أسعار الفاكهة مثل البرتقال اليوسفي مسجلا 3.5جنيها حتي 5 جنيهات للكيلو بدلا من 7.5 للكيلو مؤخرا ، والجوافة تراوحت بين 5 إلي 6 جنيهات ونفس المعدلات المستقرة متواجدة أيضًا في البرتقال (أبو صرة ) الذي سجل بين 5 و3.5 جنيه، وكان الشهر الماضي يباع بـ8 جنيهات.

وبلغت أسعار التفاح الأحمر المستورد 25 جنيهًا، والأصفر 22 جنيهًا، والسورى 13 جنيهًا، و20 جنيها للبرقوق والتفاح السكرى 25 جنيهًا، والأخضر- الفرنساوي 32 جنيهًا، والكانتلوب 7 جنيهات، والعنب الكرمسون الأحمر ارتفع لـ15 جنيها والعنب البلدى 6.5 جنيه والبلح الرملي يتراوح بين 6.5 إلي 8.5 جنيه.

