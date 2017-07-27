أسواق عربية

تراجع ملحوظ فى الودائع الأجنبية ببنوك قطر

سكاى نيوزأظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي، الخميس، أن ودائع العملاء الأجانب في البنوك القطرية تراجعت في يونيو، بعدما قطعت دول خليجية علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة .ووفقا للبيانات، انخفضت ودائع العملاء الأجانب في البنوك القطرية، ومعظمها على هيئة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 170.6 مل
27 يوليو، 2017 27 يوليو، 2017

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سكاى نيوز

أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي، الخميس، أن ودائع العملاء الأجانب في البنوك القطرية تراجعت في يونيو، بعدما قطعت دول خليجية علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة .

ووفقا للبيانات، انخفضت ودائع العملاء الأجانب في البنوك القطرية، ومعظمها على هيئة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 170.6 مليار ريال (46.9 مليار دولار) في يونيو، من 184.6 مليار ريال في مايو .

 ويعادل حجم الانخفاض، البالغ 14 مليار ريال، 7.6 بالمئة من الودائع الأجنبية في البنوك القطرية و1.8 بالمئة من إجمالي الودائع .

 وأظهرت البيانات أيضا أن سلفيات البنوك القطرية من البنوك الخارجية انكمشت إلى 46.6 مليار ريال من 51.8 مليار ريال .

 وتبدو هذه الأرقام متسقة مع بيان لمحافظ البنك المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، يوم العاشر من يوليو قال فيه إن أقل من 6 مليارات دولار خرجت من قطر الشهر الماضي .

وتظهر البيانات أن البنوك القطرية تقلص الإقراض الخارجي للتعامل مع الأزمة، فقد انخفضت مطالبات البنوك القطرية على البنوك في الخارج إلى 93.8 مليار ريال من 102.2 مليار ريال .

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