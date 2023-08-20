تراجع معنويات المصنعين الكوريين في قطاعي الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية

ظلت ثقة الشركات المصنعة في كوريا الجنوبية إيجابية لمدة 5 أشهر متتالية حتى شهر سبتمبر، وفقا لما ذكره المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة اليوم الأحد، مدفوعة بالتوقعات المتفائلة بشأن صناعة الرقائق، بحسب وكالة يونهاب.

ومع ذلك، سجلت الثقة في قطاع الإلكترونيات 100 نقطة في سبتمبر، بانخفاض قدره 24 نقطة على أساس شهري، متأثرة بتراجع التفاؤل في قطاعي الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية.

وقال المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة إن مؤشر المسح المهني لظروف العمل في قطاع التصنيع سجل 109 نقطة لشهر سبتمبر، مقارنة بـ 111 نقطة لهذا الشهر.

وتعني القراءة الأعلى من 100 نقطة أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين. وقد تم إجراء الاستطلاع الأخير، الذى شمل 158 خبيرا فى الصناعات الرئيسية، في الفترة من 7 إلى 11 أغسطس.

وبحسب القطاع، بلغت الثقة في صناعة الرقائق 148 نقطة لشهر سبتمبر، مرتفعة من 140 نقطة لهذا الشهر.

وقال المعهد إن الشركات العاملة في مجال الشاشات والإلكترونيات والكيماويات والصلب أبدت أيضا توقعات أفضل لشهر سبتمبر مقارنة بهذا الشهر.