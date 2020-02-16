أسواق عربية

تراجع معظم بورصات الخليج بقيادة السعودية وأرامكو تخسر

تتأهب شركة أرامكو لإيراد نتائج عام 2019 بأكمله
أيمن عزام 6:10 م, الأحد, 16 فبراير 20 6:10 م, الأحد, 16 فبراير 20

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تراجعت معظم بورصات الخليج الأحد بقيادة البورصة السعودية التي هبطت تحت ضغط من خسائر تكبدتها أسهم شركة أرامكو وأسهم البنوك، وارتفعت مقابل هذا بورصة أبوظبي بفعل الأرباح الإيجابية للشركات.

أرامكو تخسر

وتراجع مؤشر بورصة السعودية بنسبة 0.2% بقيادة شركة أرامكو التي تراجعت أسهمها بنسبة 0.8%.

وتم تداول السهم عند مستوى 32.85 ريال، وهو مستوى يقل عن  سعره في الطرح الأولي المقدر ب 32 ريال.

وقالت شركة أرامكو عملاق البترول الجمعة الماضية أنها ستقوم بإيراد نتائج عام 2019 بأكمله يوم 16 مارس القادم.

وهبطت أسهم بنوك مثل البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض بنسبة 0.7% و 0.4 % على التوالي.

بورصات الخليج تهبط

وأما أداء بورصات الخليج في قطر، فقد هبط مؤشر بورصتها بنسبة 0.5% مسجلا خسارة في أسهم البنك التجاري بنسبة 1.7% وشركة المساعيد للبتروكيماويات بنسبة 3.1%.

وقال وزير الخارجية القطري أمس السبت، إن جهود حل نزاعها طويل الأجل مع الدول الخليجية الأخرى تم تعليقها منذ مطلع يناير.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين ومصر قد فرضت مقاطعة سياسية وتجارية على قطر في يونيه 2017 بدعوى ضلوعها في دعم الإرهاب. وتنكر الدوحة صحة هذه المزاعم.

مؤشر دبي يتراجع

وهبط مؤشر دبي بنسبة 0.6% بقيادة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الذي تراجعت أسهمها بنسبة 2.2%.

وأوردت الشركة انكماش أرباحها لعام 2019 وخفضت توزيعات النقدية.

وهبطت أسهم شركة أربتك للإنشاءات القابضة بنسبة 4% بعد أن حققت خسائر صافية بقيمة 774.5 مليون درهم عام 2019 نزولا من أرباح بقيمة 256.3 مليون درهم في العام السابق.

وفيما يتعلق بأداء بورصات الخليج في أبو ظبي، صعد مؤشرها بنسبة 0.1% بعد خسائر استمرت لثلاث جلسات. وقفزت أسهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 4.9%.

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بقلم أيمن عزام

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