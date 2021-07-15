تراجع معظم بورصات الخليج بفعل الأسهم المالية

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، بفعل الأسهم المالية، فيما ارتفع المؤشر السعودي بقيادة أسهم شركات البتروكيماويات.

الأسهم المالية تقود التراجع

وبحسب وكالة “رويترز” أغلق المؤشر الرئيسي للمملكة العربية السعودية على ارتفاع بنسبة 0.2٪ ، مع ارتفاع سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بأكثر من 3٪ والسعودية للصناعات الأساسية بنسبة 0.7٪.

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن تكون اتفاقية توريد النفط بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حافزًا صعوديًا لأسعار النفط الخام خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت رويترز أمس الأربعاء نقلا عن مصدر في أوبك + أن المملكة والإمارات توصلتا إلى حل وسط بشأن سياسة أوبك +، في خطوة من شأنها أن تفتح صفقة لإمداد مزيد من الخام بسوق نفط ضيقة.

وقال دانييل تقي الدين كبير محللي السوق في FXPrimus :” المحادثات الجديدة بين أعضاء أوبك تشير إلى تعديلات محتملة على اتفاقية التوريد وتغييرات في الأحجام التي سيطرحونها في السوق.”

وتابع:” النتائج ستؤثر على قطاع الطاقة في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي.”

من جهة أخرى ، قفز سهم شركة الرياض للتطوير بأكثر من 5٪ بعد الإعلان عن ارتفاع حاد في صافي أرباحه الفصلية، كما اقترح المطور العقاري توزيع أرباح قدرها ريال واحد لكل سهم عن النصف الأول من عام 2021.

تراجع المؤشر القطري بنسبة 0.7٪ ، متأثرا بانخفاض 1.6٪ في بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج ، وهبوط 1.2٪ في شركة البتروكيماويات صناعات قطر.

تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي لدبي 0.4 بالمئة متأثرا بهبوط 1.3 بالمئة في سهم شركة إعمار العقارية القيادية وتراجع 0.6 بالمئة في بنك دبي الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وفي أبوظبي تراجع المؤشر بنسبة 0.2٪، متأثرا بانخفاض 0.6٪ في بنك أبوظبي الأول وتراجع بنسبة 0.7٪ في المجموعة الدولية القابضة.

وخارج منطقة الخليج فقد المؤشر الرئيسى لمصر 0.4٪، مع انخفاض فوري لتكنولوجيا البنوك والإلكترونيات 1.9٪.

وفيما يلي بيان بأداء بورصات الخليج:

ارتفع مؤشر السعودية بنسبة 0.1٪ إلى 10،795 نقطة

انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2٪ إلى 7069 نقطة

انخفض مؤشر دبي بنسبة 0.4٪ إلى 2744

هبط مؤشر قطر 0.7٪ إلى 10.696

استقر مؤشر البحرين عند 1577

انخفض مؤشر عمان بنسبة 0.3٪ إلى 4075 نقطة

ارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.4٪ إلى 6934 نقطة