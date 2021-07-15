أسواق عربية

تراجع معظم بورصات الخليج بفعل الأسهم المالية

هبط سهم بنك قطر الوطني 1.6٪
أيمن عزام 6:25 م, الخميس, 15 يوليو 21 6:25 م, الخميس, 15 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، بفعل الأسهم المالية، فيما ارتفع المؤشر السعودي بقيادة أسهم شركات البتروكيماويات.

الأسهم المالية تقود التراجع

وبحسب وكالة “رويترز” أغلق المؤشر الرئيسي للمملكة العربية السعودية على ارتفاع بنسبة 0.2٪ ، مع ارتفاع سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بأكثر من 3٪ والسعودية للصناعات الأساسية  بنسبة 0.7٪.

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن تكون اتفاقية توريد النفط بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حافزًا صعوديًا لأسعار النفط الخام خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت رويترز أمس الأربعاء نقلا عن مصدر في أوبك + أن المملكة والإمارات توصلتا إلى حل وسط بشأن سياسة أوبك +، في خطوة من شأنها أن تفتح صفقة لإمداد مزيد من الخام بسوق نفط ضيقة.

اقرأ أيضا  بورصات الخليج تصعد الأربعاء بقيادة أسهم أبوظبي

وقال دانييل تقي الدين كبير محللي السوق في FXPrimus  :” المحادثات الجديدة بين أعضاء أوبك تشير إلى تعديلات محتملة على اتفاقية التوريد وتغييرات في الأحجام التي سيطرحونها في السوق.”

وتابع:” النتائج ستؤثر على قطاع الطاقة في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي.”

من جهة أخرى ، قفز سهم شركة الرياض للتطوير بأكثر من 5٪ بعد الإعلان عن ارتفاع حاد في صافي أرباحه الفصلية، كما اقترح المطور العقاري توزيع أرباح قدرها ريال واحد لكل سهم عن النصف الأول من عام 2021.

اقرأ أيضا  قتلى حريق مستشفى في العراق يرتفع إلى 92 شخصًا

تراجع المؤشر القطري  بنسبة 0.7٪ ، متأثرا بانخفاض 1.6٪ في بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج ، وهبوط 1.2٪ في شركة البتروكيماويات صناعات قطر.

تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي لدبي 0.4 بالمئة متأثرا بهبوط 1.3 بالمئة في سهم شركة إعمار العقارية القيادية وتراجع 0.6 بالمئة في بنك دبي الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وفي أبوظبي تراجع المؤشر بنسبة 0.2٪، متأثرا بانخفاض 0.6٪ في بنك أبوظبي الأول وتراجع بنسبة 0.7٪ في المجموعة الدولية القابضة.

وخارج منطقة الخليج فقد المؤشر الرئيسى لمصر 0.4٪، مع انخفاض فوري لتكنولوجيا البنوك والإلكترونيات 1.9٪.

وفيما يلي بيان بأداء بورصات الخليج:

ارتفع مؤشر السعودية بنسبة 0.1٪ إلى 10،795 نقطة

اقرأ أيضا  الأسهم الأمريكية تتراجع الثلاثاء مع تسارع معدلات التضخم

انخفض مؤشر أبوظبي  بنسبة 0.2٪ إلى 7069 نقطة

انخفض مؤشر دبي بنسبة 0.4٪ إلى 2744

هبط مؤشر قطر 0.7٪ إلى 10.696

استقر مؤشر البحرين  عند 1577

انخفض مؤشر عمان  بنسبة 0.3٪ إلى 4075 نقطة

ارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.4٪ إلى 6934 نقطة

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

بورصات الخليج تصعد الأربعاء بقيادة أسهم أبوظبي

أيمن عزام 5:41 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

بورصات الخليج تصعد الثلاثاء وسط مكاسب في أسعار النفط

أيمن عزام 6:43 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

قتلى حريق مستشفى في العراق يرتفع إلى 92 شخصًا

أيمن عزام 5:09 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

بورصات الخليج تتباين الاثنين وصعود «السعودية»

أيمن عزام 5:09 م, الأثنين, 12 يوليو 21

بورصات الخليج تتباين الأحد وتراجع المؤشر السعودي

أيمن عزام 6:35 م, الأحد, 11 يوليو 21

الأسهم الخليجية تتراجع الخميس بعد حريق ميناء جبل علي في دبي

أيمن عزام 7:17 م, الخميس, 8 يوليو 21