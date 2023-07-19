تراجع معظم بورصات الخليج بعد توقعات اقتصادية ضعيفة وقطر تخالف الاتجاه

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج يوم الأربعاء على انخفاض بعد توقعات اقتصادية ضعيفة للمنطقة، وأنهى المؤشر في دبي سلسلة مكاسب استمرت لثماني جلسات متواصلة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في خمس دول من الأعضاء الستة في مجلس التعاون بقدر أكبر مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر بسبب تراجع أسعار النفط.

وتحسنت فقط توقعات معدل النمو في البحرين إلى ثلاثة بالمئة من 2.7 % في الاستطلاع السابق. ومن المتوقع أن يصل متوسط النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى 1.5 % هذا العام، أي أكثر بقليل من نصف المتوسط الذي كان متوقعا في أبريل عند 2.8%.

وهبط المؤشر السعودي 0.1 % متأثرا بانخفاض سهم بنك الرياض 1.1 % وسهم البنك السعودي الفرنسي 1.9%.

وتراجع المؤشر في دبي، الذي كان يتداول عند أعلى مستوى في ثماني سنوات، 0.9%.

وهبط سهم إعمار العقارية القيادي 1.6 %، بينما تراجع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 2.1%.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.3%.

وتجاوز خام برنت 80 دولارا للبرميل يوم الأربعاء مدعوما بتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي والتوقعات بأن يكف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قريبا عن رفع أسعار الفائدة.