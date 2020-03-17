تراجع معظم بورصات الخليج اليوم الثلاثاء وصعود «السعودية»

تراجعت معظم بورصات الخليج، اليوم الثلاثاء، لتصل إلى قيعان جديدة تعدّ الأدنى خلال سنوات، وسط تعاظم مخاوف تفشي فيروس كورونا وتسبُّبه في تبديد الثقة، وذلك مقابل التقاط البورصة السعودية أنفاسها بعد خسائر استمرت أربع جلسات.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ست بلدان من دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 1042 حالة.

ومقابل هذا، أوردت البحرين أول حالة وفاة من الفيروس.

بورصات الخليج تتراجع

وتراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 5% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2013.

وهبط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 10%، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 5.4%.

وأوردت دولة الإمارات العربية المتحدة 98 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وحثّت السلطات هناك مواطنيها المقيمين في الخارج على العودة إلى بلادهم جراء صعوبات السفر وسط انتشار الفيروس وتعليق الرحلات من بعض الدول.

ومن بين بورصات الخليج، ارتفع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 2.5% بقيادة البنك التجاري الوطني وشركة أرامكو بتسجيلهما صعودًا بنسبتي 5.7% و4.7% على التوالي.

أرامكو مرتاحة لسعر البترول

وقال المدير المالي لشركة أرامكو خالد الدباغ إن الشركة مرتاحة للغاية لسعر 30 دولارًا للبرميل.

وأكد أن الشركة تستطيع تلبية التزاماتها بشأن التوزيعات النقدية وتوقعات حمَلة الأسهم، حتى في ظل التراجع الحالي بأسعار البترول.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.1% لتستمر مكاسب المؤشر للجلسة الثالثة. وارتفع مؤشر سهم شركة صناعات قطر بنسبة 3.5%، بينما ارتفع سهم شركة فودافون قطر بنسبة 3.1%.

وقالت السلطات القطرية، الأحد، إنها ستمنع غير القطريين من دخول البلاد مدة أسبوعين بداية من الأربعاء.

وأعلنت البلاد تدابير لدعم الاقتصاد مثل توفير تمويلات بقيمة 75 مليار ريال (20.55 مليار دولار) في صورة محفزات مالية للقطاع الخاص.

بورصات الخليج

وارتفع مؤشر بورصة السعودية بنسبة 2.5% ليصل إلى 6,107 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 6.3% ليصل إلى 3,323 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 5% ليصل إلى 1,751 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.1% ليصل إلى 8,521 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة البحرين بنسبة 1.1% ليصل إلى 1,380 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة عمان بنسبة 0.6% ليصل إلى 3,660 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1% ليصل إلى 4,707 نقطة.