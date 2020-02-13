تراجع معظم بورصات الخليج الخميس.. وبترو رابغ أكبر الخاسرين على بورصة السعودية

تراجعت معظم بورصات الخليج الخميس؛ بسبب إيراد الشركات الكبرى أرباح مخيبة للآمال وسجلت شركة بترو رابغ أكبر تراجع على مؤشر البورصة السعودية التي طرأت عليها تغيرات طفيفة في تداولات اليوم.

معظم بورصات الخليج تتراجع

وهبط مؤشر دبي بنسبة 0.2% بتراجع شركة إعمار العقارية أكبر شركة مدرجة في البورصة بنسبة 1%، بينما هبط سهم وحدتها إعمار مول بنسبة 1.7%.

وسجلت شركة إعمار العقارية تراجعا بنسبة 1.7% في أرباح الربع الأخير من 2019 لتحقق 1.76 مليار درهم الأربعاء مقارنة بـ 1.79 مليار درهم منذ عام.

ومن المتوقع أن تشهد دبي العام الجاري إنشاء أكبر عدد من المنازل الجديدة خلال أكثر من عقد.

ومن شأن هذا إضافة ضغوط إضافية على القطاع العقاري الذي يعاني حاليا والذي كان منتعشا سابقا، حسب تقرير لشركة نايت فرانك.

وتراجع بنسبة 0.8% سهم شركة داماك العقارية المنافسة التي أوردت الثلاثاء أول خسارة سنوية لها منذ عام 2010.

وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.5% بعد أن أورد البنك انتعاش أرباحه السنوية.

البورصة السعودية

وطرأت تغيرات طفيفة على مؤشر الأسهم الرئيسي لبورصة السعودية وتحركت أسهم شركات الطاقة والشركات المالية بشكل عرضي.

وهبط سهم بترو رابغ السعودية للتكرير والبتروكيماويات بنسبة 8.6% لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر.

وشهد سهم بترو رابغ أكبر تراجع خلال ستة أشهر بعد أن سجلت الشركة خسارة صافية بقيمة 544 مليون ريال في عام 2019 نزولا من أرباح بقيمة 669 مليون ريال في 2018.

ومقابل هذا، ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.6% والبنك الأهلي التجاري الأكبر في المملكة بنسبة 0.3%.

بورصة قطر تتراجع

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.3%، كما وهبط سهم شركة صناعات قطر بنسبة 1.5% بعد يوم من تسجيله أكبر هبوط خلال ستة أشهر.

وذلك بعد تراجع أرباحها بنحو النصف مقارنة بالعام الماضي.

وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.3%، وهبط سهم بنك أبوظبي الأول الأكبر في البلاد بنسبة 0.3%.

وهبط سهم بنك أبو ظبي الإسلامي بنسبة 0.4% بعد يوم من تحقيقه زيادة هامشية في نتائج أرباح الربع الأخير من العام الماضي.