تراجع معظم بورصات الخليج الخميس متأثرة بمخاوف حيال أوميكرون

انخفض مؤشر بورصة أبوظبي 0.9% متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.6%.

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في المعاملات المبكرة اليوم الخميس، بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد مع قرب‭‭ ‬‬بداية العام الجديد بسبب انتشار المتحور أوميكرون، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 0.9% متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.6%.

وتجاوزت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الإمارات الألفين للمرة الأولى منذ يونيو الماضي.

وسجلت السلطات 2234 إصابة جديدة أمس الأربعاء.

وتراجع مؤشر بورصة دبي 0.5% بفعل انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.7% ونزول سهم بنك دبي الإسلامي 0.6%.

وتستضيف دبي معرض “إكسبو” حتى نهاية مارس الماضي، ويعتمد اقتصادها بشدة على قطاع السفر.

ولم تفرض دبي مجددا قيودا لمكافحة الجائحة التي رفعت معظمها في منتصف 2020.

وصعد مؤشر البورصة السعودية 0.3% مدعوما بزيادة سهم مصرف الراجحي 0.3% وارتفاع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.3%.

وسجلت السعودية أول إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون من فيروس كورونا في الأول من ديسمبر.

ونصحت السلطات الطبية في المملكة المواطنين والمقيمين بتجنب السفر غير الضروري للخارج.

وارتفعت أسعار النفط، وهي عامل محرك رئيس في أسواق المال بالخليج، مواصلة مكاسب سجلتها على مدى أيام متعاقبة إذ عززتها بيانات كشفت أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة يظل قويا بالرغم من زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي أمس الأربعاء، إن اتفاق “أوبك+” للإنتاج ”جوهري“ لاستقرار سوق النفط وشدد على أهمية التزام جميع المنتجين بالاتفاق.

وأكد الملك سلمان، أن الاقتصاد السعودي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم هذا العام، والعام الماضي بسبب الجائحة، وهذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بتأكيد استمرار التعافي في اقتصاد المملكة؛ مما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذت في إطار رؤية المملكة 2030.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.1% مع تراجع سهم بنك قطر الوطني 0.8%.