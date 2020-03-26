تراجع معظم بورصات الخليج الخميس بعد صعود استمر يومين

تراجعت معظم بورصات الخليج الخميس منهية صعودا استمر ليومين بدعم من حزمة تحفيز ضخمة بقيمة تريليوني دولار في الولايات المتحدة تهدف إلى تخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا سريع الانتشار.

تراجع بورصات الخليج

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 3.8% وسط تراجع سهم بنك أبوظبي الأول الأكبر في البلاد وشركة اتصالات بنسبة 5% و4.9% على الترتيب.

وتراجع مؤشر بورصة دبي الرئيسي بنسبة 0.8%. وهبط سهم بنك دبي الإسلامي، وهو أكبر بنك إسلامي بالإمارات، بنسبة 3.1%.

وهبط سهم إعمار مولز بنسبة 3.6%.

وقررت الإمارات وقف جميع وسائل المواصلات العامة وتقيد حركة السكان في المساء.

وذلك من أجل حملة تطهير على مستوى البلاد في عطلة نهاية الأسبوع تبدأ يوم الخميس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.7%، حيث تراجع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 3.5% و سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 1.4%.

وقالت وكالة الأنباء القطرية يوم الأربعاء إن البلد الخليجي سيغلق مؤقتا جميع محال الصرافة اعتبارا من يوم الخميس للحد من انتشار الفيروس.

وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 2500 حالة إصابة بفيروس كورونا وثماني حالات وفاة.

ورصدت السعودية أكبر عدد من الإصابات حيث بلغ 900.

صعود البورصة السعودية

ومقابل هذا، ارتفع المؤشر الرئيسي بالبورصة السعودية بنسبة 1.9% مواصلا المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وذلك بقيادة أسهم البنوك. وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.7% وسهم البنك الأهلي التجاري بنسبة 2.7%.

وأعلنت المملكة، التي قلصت عدد ساعات التداول مؤقتا لجميع الأوراق المالية المدرجة، تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقررت كذلك تشديد حظر تجول على مستوى البلاد يوم الأربعاء.

وصعد مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 0.5 بالمئة.

وارتفع سهم السويدى إليكتريك 2.5 بالمئة وأغلق سهم مستشفى كليوباترا على ارتفاع بنسبة 3.1 بالمئة.

