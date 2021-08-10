تراجع معظم المؤشرات الخليجية الثلاثاء.. وصعود السوق السعودية

تراجع مؤشر الأسهم في دبي، منهيًا سلسلة مكاسب استمرت ثماني جلسات متتالية، اليوم الثلاثاء، كما تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية الأخرى في الخليج، لكن السوق السعودية ارتفعت بفضل مكاسب البنوك، بحسب وكالة رويترز.

صعود السوق السعودية

وصعد المؤشر السعودي 0.9 في المائة، مع ارتفاع سهم البنك الأهلي السعودي 3.5 في المائة، بعد يوم من اقتراح أكبر بنك في البلاد توزيعات نقدية قدرها 0.65 ريال للسهم عن النصف الأول.

ومن بين الرابحين الآخرين، سهم دلة للرعاية الصحية الذي كسب 1.8 في المائة عقب زيادة في صافي الربح الفصلي.

وأظهرت تقديرات حكومية أولية أمس الاثنين أن اقتصاد السعودية نما للمرة الأولى منذ جائحة كورونا في الربع الثاني، بدعم من توسع قدره 10.1 في المائة للقطاع غير النفطي.

وأعلنت البورصة السعودية أمس إدراج شركة بنان العقارية في السوق الموازية اعتبارًا من 11 أغسطس.

وخسر مؤشر دبي 0.2 في المائة، متأثرا بانخفاض 0.8 في المائة لسهم بنك دبي الإسلامي.

كما هبط مؤشر أبوظبي 0.2 في المائة، متأثرًا بخسارة 0.4 في المائة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات.

ومن بين الأسهم الخاسرة الأخرى، هبط سهم شركة أسمنت رأس الخيمة نحو عشرة في المائة، ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر.

وسجلت شركة الأسمنت الأسبوع الماضي خسارة صافية قدرها 7.2 مليون درهم للربع الثاني.

وخسر المؤشر القطري 0.3 في المائة مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر، بما في ذلك سهم البنك التجاري القطري الذي انخفض 1.9 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.5 في المائة، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي اثنين في المائة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن مصر تسلمت أمس أول شحنة من لقاحات جونسون اند جونسون أحادية الجرعة وأنها حصلت على 261600 جرعة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.