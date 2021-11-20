تراجع معظم المؤشرات الأمريكية الجمعة وسط ارتفاع أسهم التكنولوجيا

غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الجمعة، لكن “ناسداك” سجل مستوى قياسيًا جديدًا بدعم ارتفاع أسهم التكنولوجيا .

ارتفاع أسهم التكنولوجيا

وتعرضت معنويات المستثمرين في “وول ستريت” للتراجع، في أعقاب قرار النمسا بإعادة فرض تدابير الإغلاق الوطني بشكل كامل في مسعى لوقف ارتفاع إصابات “كوفيد-19″، وبالإضافة لهذا تم فرض قيود في ألمانيا على تحركات الأشخاص غير الحاصلين على التطعيم.



وشهدت أسهم السفر والطيران خسائر قوية نتيجة القلق حيال عودة تدابير الإغلاق الوطني، كما انخفضت أسهم الطاقة مع خسائر حادة لأسعار النفط اليوم.



لكن على جانب آخر، ارتفعت أسهم التكنولوجيا مع هبوط عوائد السندات الحكومية الأمريكية، حيث صعد سهم “آبل” بنحو 1.7% وصعد سهم “إنفيديا” بنسبة 4.1%.



وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.7% أو 268 نقطة ليصل إلى 35.601 ألف نقطة، ليتراجع 1.4% في إجمالي الأسبوع الجاري.



كما انخفض “S&P 500” بنحو 0.1% ما يعادل 6 نقاط ليسجل 4697 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية 0.3%.



في حين ارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.4% أو 63 نقطة ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 16.057 ألف نقطة، ليصعد 1.2% في الأسبوع الحالي.



تراجع أسعار النفط



وفي سوق النفط، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير 2.9% أو 2.35 دولار ليصل إلى 78.89 دولار للبرميل عند التسوية، ليتراجع بنحو 4% في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري.



كما هبط سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 3.7% أو 2.91 دولار مسجلًا 76.10 دولار للبرميل، في آخِر أيام تداول هذا العقد، ليسجل خسائر أسبوعية 5.8%.



وعن الذهب، تراجع سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.5% أو 9.80 دولار ليسجل 1851.60 دولار للأوقية عند التسوية، فاقدًا 0.9% من قيمته في إجمالي الأسبوع الجاري.