تراجع معظم المؤشرات الأمريكية الاثنين مع بدء موسم الأرباح

تراجعت معظم المؤشرات الأمريكية في ختام تعاملات الأثنين مع بدء موسم إعلان الشركات عن أرباحها الفصلية؛ نزولا من مكاسب قوية حققها مؤشر داو جونز وستاندر اند بورز 500 الأسبوع الماضي.

واستعدت الشركات الأمريكية لبدء موسم الأرباح الفصلية الذي يتوقع أن سيشهد تكبدها خسائر كبيرة بفعل جائحة فيروس كورونا.

وبفضل أرباح شركة أمازون دوت كوم انتعش مؤشر ناسداك.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز لأسهم البنوك وسط استعداد بنكي جي بي مورجان تشيس وبنك ويلز فارجو لإيراد أرباحهما الفصلية غدا الثلاثاء.

ويتوقع المحللون تقديرات قاتمة بشأن الأداء خلال العام.

وكانت أحجام التداول متدنية مع استمرار إغلاق البورصات الأوربية وغيرها بمناسبة عيد الفصح.

وبجانب هذا، يرى كوينزي كروسبي خبير استراتيجيات السوق لدى شركة برودنشال فاينانشال في نيوجيرسي أن المستثمرين يواجهون سببا آخر لضعف أحجام التداول هو بدء موسم إيراد أرباح الشركات.

المؤشرات الأمريكية تتراجع

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 328.6 نقطة أو بنسبة 1.39% ليصل إلى 23,390 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 28.19 نقطة أو بنسبة 1.01% ليصل إلى 2,761.63 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 38.85 نقطة أو بنسبة 0.48% ليصل إلى 8,192.43 نقطة.

وهبطت أسعار البترول في منتصف التعاملات متخلية عن مكاسب بنسبة 5% تم تحقيقها بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن خفض الانتاج العالمي ربما يزيد مرتين مقارنة بتوقعات المستثمرين.

وانتزعت أسهم شركات التكنولوجيا، من ناحية أخرى، بعض المكاسب بعد رواج حققته متأخرا.

وارتفعت أسعار البترول بشكل معتدل بعد ورود أنباء أشارت إلى اتفاق مجموعة الأوبك وروسيا على ضخ مقادير أقل من خام البترول، بالنظر إلى أن وباء كورونا قد ساهم كثيرا في تقليص الطلب.

وارتفعت الأسعار بعد أن كتب الرئيس ترامب تدوينة على موقع تويتر أشار فيها إلى أن تخفيضات الإنتاج ربما تصل إلى 20 مليون برميل يوميا بدلا من 10 مليون برميل فقط.

تراجع أسعار البترول

وهبطت أسعار خام البترول الاسترشادية الأمريكية في منتصف تعاملات الأثنين بنسبة 0.6%. وارتفعت أسعار البترول العالمية بنسبة 1.8%.

وتذبذبت أسعار أسهم الطاقة. وارتفع أسهم شركة ديفون انيرجي بنسبة 0.4% متخلية عن معظم مكاسبها المبكرة.

وارتفع سهم شركة ديفون بنسبة 15.4% الأسبوع الماضي، لكنه يظل منخفضا بنسبة 71% نزولا من قمة تعد الأعلى خلال 52 أسبوعا.

وتراجعت بشكل طفيف أسهم شركة اوكسدنتال لتنهي تداولات اليوم على تراجع طفيف بنسبة 0.2% مقارنة بصعود بلغ 6.4%.

وهبطت أسهم شركة رويال كاربين بنسبة 17% وأسهم منتجعات واين بنسبة 1.9% وشركة اكسبديا بنسبة 5.8%.

