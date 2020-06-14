تراجع معظم الأسواق الخليجية الأحد بقيادة الكويت

تراجعت معظم الأسواق الخليجية في ختام تعاملات، الأحد، ومنيت الكويت بأكبر الخسائر بعدما قال اتحاد المصارف إن البنوك لن توزع أرباحا نقدية.

ومقابل هذا، شهدت الأسهم المصرية عمليات بيع بسبب قفزة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

البورصة الكويتية تتراجع

وهوى المؤشر الكويتي بنسبة 3.2%، في أكبر تراجع ليوم واحد منذ أبريل.

وهبط سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 4%، ونزل سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 3.8%.

ألغت هيئة أسواق المال الكويتية يوم الخميس جميع تداولات البورصة لجلسة الأربعاء.

وذلك بعدما هبطت أسهم البنوك عقب بيان اتحاد مصارف الكويت بشأن عدم توزيع البنوك أرباحا نقدية للعام 2020.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية المصري بنسبة 0.9% تحت وطأة تراجع سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 2.6%.

وهبط سهم السويدي إليكتريك بنسبة 4.4%.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية يوم السبت تسجيل 1677 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و62 وفاة، في أعلى زيادة يومية للمعدلين.

الأسواق الخليجية تتراجع

وهبط المؤشر الرئيسي بالبورصة السعودية بنسبة 0.2%.

وتراجع سهم البنك السعودي الفرنسي بنسبة 2.2%.

وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 0.6%.

وقالت أملاك العالمية السعودية للتمويل العقاري إنها ستمضي قدما في طرح عام أولي لنسبة 30% من أ‭‭‭‬‬‬‬سهمها ببورصة الرياض.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.5% مدفوعا بهبوط سهم دبي للاستثمار بنسبة 4.8%.

وواصل المؤشر الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة بعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم. نزل سهم أرابتك القابضة بنسبة 1.3%.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر بنسبة 0.4% متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 0.7%.

وانخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5% مع تراجع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات بنسبة 1.9%.

وهبط سهم شركة الكهرباء والماء القطرية بنسبة 2%.