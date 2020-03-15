تراجع معدل نمو الأقساط المباشرة بسوق التأمين إلى 20.5% فى 2019 (تفاعلى)

ارتفع معدل نمو الأاقساط المباشرة بسوق التأمين من 12.3% فى العام المالى 2009/2010 إلى 20.5% خلال العام المالى 2018/2019، وتذبذب مؤشر نمو السوق صعودا وهبوطا .

شهدت معدل نمو الأقساط المباشرة بسوق التأمين المصرى تطورا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية، ليرتفع من 12.3% فى العام المالى 2009/2010 إلى 20.5% خلال العام المالى 2018/2019.

وتذبذب معدل نمو الأقساط المكتتبة بسوق التأمين صعودا وهبوطا خلال العقد الماضى، حيث ارتفعت قيمة الأقساط فى قطاع التأمين من 8.8 مليار جنيه فى عام 2009/2010 إلى 33.4 مليار جنيه فى عام 2018/2019.

وانخفض معدل النمو السنوى للسوق إلى 9.9% فى عام 2010/2011 وذلك على الرغم من ارتفاع حجم الأقساط إلى 9.7 مليار جنيه ، وبلغ معدل نمو الأقساط عام 2011/2012 حوالى 9.5 % وبلغت الأقساط 10.6 مليار جنيه.

قفزة فى نمو الأقساط المباشرة بسوق التأمين فى 2013

وقفز معدل نمو الأقساط المباشرة بسوق التأمين المصرى عام 2012/2013 إلى مستوى 15.6% وبلغ حجم الأقساط 12.2 مليار جنيه، فيما انخفض معدل النمو السنوى لأقساط السوق إلى مستوى 12.1 % فى العام المالى 2013/2014 وبلغت الأقساط 13.7 مليار جنيه.

وعاود معدل النمو السنوى للأقساط المكتتبة فى السوق للارتفاع إلى 12.8% فى العام المالى 2014/2015 وبلغ حجم الأقساط 15.5 مليار جنيه، وتراجع مؤشر النمو إلى 12.1% فى عام 2015/2016 وبلغ حجم الأقساط 17.3 مليار جنيه.

29.7% معدل نمو الأقساط بعد التعويم

وقفز معدل النمو السنوى للأقساط قى قطاع التأمين المصرى إلى 29.7% فى العام المالى 2016/2017 بعد التعويم وبلغت الأقساط 22.5 مليار جنيه، حيث قام العملاء بإعادة تقييم أصولهم بعد انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وترتب عليه ارتفاع قيم تلك الأصول وبالتالى ارتفاع مبالغ التأمين وأقساط التأمين بالوثائق.

وبلغ معدل نمو الأقساط المباشرة 23.4% خلال العام المالى 2017/2018 حيث استكمل عملاء التأمين إعادة تقييم أصولهم لأن بعض الشركات، وخاصة التابعة لقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص قامت بإعادة تقييم أصولها على مراحل فى ميزانياتها ، وبلغ حجم الأقساط 27.7 مليار جنيه، وانخفض معدل النمو السنوى للأقساط المكتتبة إلى 20.5% خلال 2018/2019 وبلغت قيمتها 33.4 مليار جنيه.

الجراف التالى يوضح تطور معدل نمو الأقساط المباشرة فى السوق خلال العشر سنوات الماضية (النسبة مئوية % ).