تراجع معدل التضخم السنوى إلى 26.7% في نوفمبر

المال - خاص:قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان صحفى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية سجل ارتفاعاً قدره 1.0% لشهر نوفمبر الماضى عن أكتوبر السابق عليه، نتيجة زيادة أسعار مجموعة الدخان بنسبة 11.4%, ومجموعة الملابس الجاهزة 12.9%, والأحذية 13.8%, ومجموعة ال



المال – خاص:

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان صحفى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية سجل ارتفاعاً قدره 1.0% لشهر نوفمبر الماضى عن أكتوبر السابق عليه، نتيجة زيادة أسعار مجموعة الدخان بنسبة 11.4%, ومجموعة الملابس الجاهزة 12.9%, والأحذية 13.8%, ومجموعة المفروشات المنزلية بـ15.8%, ومجموعة الألبان والجبن والبيض بـ3.0%, ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 20.0%، وهذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدواجن 3.1%, ومجموعة الخضراوات 3.1%.

كما سجل معدل التضخم السنوى 26.7% لشهر نوفمبر 2017 مقارنة بأكتوبر العام الماضى، والضي سجل فيه 31.8%.

ووفقا لبيان الجهاز، سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره -0.6% ليساهم بمقدار – 0.34 فى معدل التغير الشهرى وتأتى التغيرات نتيجة إرتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.0% لتساهم بمقدار 0.21 فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الجبن بنسبة 4.4% , ومجموعة اللبن الحليب كامل الدسم بنسبة 8.2% هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة -2.6%.

وشهدت مجموعة الزيوت والدهون زيادة بنسبة 0.2% لتساهم بمقدار 0.01 فى معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المسلى الصناعى بنسبة 0.7% , الطحينة بنسبة 9.8%.

وارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.3% لتساهم بمقدار 0.02 فى معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع أسعار مجموعه الحلوى المصنعة والجافة بنسبة 14.1% ,الحلاوة الطحينية بنسبة 4.6%.

كما شهدت مجموعة اللحوم والدواجن انخفاضا بنسبة – 1.0% لتساهم بمقدار – 0.14 فى معدل التغير الشهرى بسبب إنخفاض أسعار مجموعة الدواجن بنسبة – 3.1 %.

وانخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -3.1% لتساهم بمقدار – 42.0 فى معدل التغير الشهري بسبب إنخفاض أسعار الطماطم بنسبة – 6.7%، الكوسة بنسبة – 15.7% , الفاصوليا الخضراء بنسبة – 24.8%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات إرتفاعا قدره 11.4% ليساهم بمقدار 0.55 فى معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة السجائر بنسبة 12.3 كما شهد قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره 12.3% ليساهم بمقدار 0.54 فى معدل التغير الشهري بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 12.9، مجموعة الأقمشة بنسبة 13.7% , ومجموعة الاحذية بنسبة 13.8%.

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعاً قدره 2.4% ليساهم بمقدار 0.07 فى معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد بنسبة 4.9%, مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 15.8%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة 0.9%.

وارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعاً قدره 13.2% ليساهم بمقدار 0.32 فى معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 20.0%، ومجموعة الذهب بنسبة 1.0%.

وفيما يتعلق بالتغيير السنوى للأسعار، سجل قسم الطعام والمشروبات إرتفاعاً قدره 32.4% ليساهم بمقدار 17.07 فى معدل التغير السنوى وتأتى التغيرات نتيجة إرتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 31.8% لتساهم بمقدار 4.33 فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 41.3%، مجموعة الدواجن بنسبة 14.8%.

وسجلت مجموعة الخضروات ارتفاعا بنسبة 33.0% لتساهم بمقدار 4.23 فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار البطاطس بنسبة 7.2%، البصل بنسبة 14.9%, الطماطم بنسبة 71.2%، ومجموعة الخضروات الجافة بنسبة 17.3%.

وشهدت مجموعة الألبان والجبن والبيض زيادة بنسبة 47.0% لتساهم بمقدار 2.84 فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار محموعة اللبن الحليب كامل الدسم بنسبة 56.1%، مجموعة الجبن بنسبة 53.7%، ومجموعة البيض بنسبة 34.3%.

وارتفعت مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 22.0% لتساهم بمقدار 1.73 فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة 22.1%, مجموعة منتجات مخابز جافة بنسبة 16.5%، مجموعة الخبز بنسبة 15.7%، مجموعة المكرونة بنسبة 10.3%، ومجموعة الدقيق بنسبة 40.3%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 38.3% لتساهم بمقدار 1.06 فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار الموز بنسبة 36.4%، مجموعة الموالح بنسبة 97.8%، ومجموعة الفاكهة الجافة بنسبة 30.6% وكذلك مجموعة الاسماك والمأكولات البحرية سجلت زيادة بنسبة 43.6% لتساهم بمقدار 1.03 فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 41.0%، مجموعة السمك المملح والمدخن بنسبة 57.2%، ومجموعة المأكولات البحرية بنسبة47.5% كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 26.0% لتساهم بمقدار 0.94 فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار زيوت الطعام بنسبة 21.8%، مجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة 42.6%، ومجموعة المسلى الصناعى بنسبة 16.8%ومجموعه الزبد المستورد بنسبة 72.9%.

وشهدت مجموعة منتجات غذائية اخرى ارتفاعا بنسبة 18.1% لتساهم بمقدار 0.11 فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التوابل والبهارات بنسبة 17.8% بجانب ارتفاع مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 33.9% لتساهم بمقدار 0.10 فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة 35.1%، ومجموعة العصائر الطبيعية بنسبة 30.7%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات إرتفاعا قدره 29.9% ليساهم بمقدار 1.40 فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة السجائر بنسبة 30.1 كما سجل قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره 25.0% ليساهم بمقدار 1.11 فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 26.2%، ومجموعة الاحذية بنسبة 28.5%.

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاع قدره 11.5% ليساهم بمقدار 1.35فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة 27.8% واسعار مجموعة المياة والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 39.6% وشهد قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعاً قدره 26.6% ليساهم بمقدار 0.82 فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 16.1%, مجموعة الاثاث والتجهيزات بنسبة 15.0%, مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 16.0%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة 32.7%.

وسجل قسم الرعاية الصحية إرتفاعاً قدره 17.4% ليساهم بمقدار 0.91 فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 7.3%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 42.6%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 19.1%، وارتفعت أسعار قسم الإتصالات السلكية والاسلكية بنسبة 11.0% ليساهم بمقدار 0.13 فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.2%.

وسجل قسم النقل والموصلات إرتفاعاً قدره 18.4% ليساهم بمقدار 0.69 فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 9.1%, مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 32.5%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.7%.

كما سجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعاً قدره 39.7% ليساهم بمقدار 0.78 فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الكتب والصحف والمجلات بنسبة 19.3% وأسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 59.8%

ووفقا للبيالن، شهد قسم التعليم إرتفاعاً قدره 19.8% ليساهم بمقدار 0.81 فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الإبتدائى والتعليم الأساسى بنسبة 19.7%، وإرتفاع أسعار مجموعة الثانوى العام والفنى بنسبة 21.2% وإرتفاع أسعار مجموعة التعليم العالى بنسبة 18.2%.

كما سجل قسم المطاعم والفنادق إرتفاعاً قدره 19.9% ليساهم بمقدار 0.96% فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 19.9% وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعاً قدره 29.9% ليساهم بمقدار 0.70 فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 46.4%، ومجموعة الذهب بنسبة 11.5%.