تراجع معدلات تنفيذ كوبري ميناء الدخيلة

وكيل وزارة النقل: القوات المسلحة تُنهى 90 % من تطوير الطريق الساحلي مها يونس شهدت أغلب مشروعات الكبارى والطرق بمحافظة الإسكندرية مؤخراً تراجعاً فى أعمال التنفيذ من جديد، بالتزامن مع بداية العام المالى 2018 – 2019، وتوقفت أبرز مشروعاتها عند نسبة تنفيذ بلغت 95%. ووفقاً لرصد «

وكيل وزارة النقل: القوات المسلحة تُنهى 90 % من تطوير الطريق الساحلي



مها يونس

شهدت أغلب مشروعات الكبارى والطرق بمحافظة الإسكندرية مؤخراً تراجعاً فى أعمال التنفيذ من جديد، بالتزامن مع بداية العام المالى 2018 – 2019، وتوقفت أبرز مشروعاتها عند نسبة تنفيذ بلغت 95%.

ووفقاً لرصد «المال» تعطل افتتاح مشروع كوبرى ميناء الدخيلة غرب المحافظة، بعد أن تم تنفيذ الأعمال النهائية به وتركيب إضاءته التى اعتمدت على الطاقة الشمسية، إلا أن افتتاحه مُنتظر منذ أكثر من 3 أشهر، على الرغم من أن افتتاحه كان مُقرراً مطلع العام المالى الحالى.

يشار إلى أن كوبرى الدخيلة تم ربطه بمحور التعمير لتحقيق السيولة المرورية بغرب الإسكندرية، ويستهدف توجيه شاحنات النقل الثقيل من داخل الموانئ إلى الطريق الدولى مباشرة وذلك دون التطرق لدخول سيارات النقل الثقيل المُحملة بالكونتينرات إلى قلب الإسكندرية.

وبحسب مصدر مُطلع بوزارة النقل، أكد أن هناك ترتيبات نهائية داخل الميناء لتجهيز الأرصفة التى تستقبل شاحنات النقل الثقيل الواردة إلى الميناء عن طريق الكوبرى، ومن ثم التنسيق مع وزير النقل تمهيداً لافتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للمشروع، باعتباره شريانا هاما لغرب الإسكندرية.

ووفقاً لمدير مديرية النقل والطرق بالثغر، المهندس سيد محمد السيد، بلغت تكلفة أعمال كوبرى الدخيلة نحو «370 مليون جنيه»، بتمويل ذاتى من هيئة الميناء، وبتنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى شركات القابضة لمشروعات الطرق والكبارى.

ويبدأ الكوبرى من داخل الميناء مُتجهاً إلى الطريق الصحرواى وطريق المحور، ويبلغ طول الكوبرى 4.500 متر تقريباً وله جزء علوى وآخر سطحى، وتم إنهاء %95 منه.

وعلى صعيد موازِ، ينتظر الثغر استئناف ميناء الإسكندرية لأعمال مشروع إنشاء كوبرى 54 والذى يربط الميناء بالطريق الدولى الساحلى «محور التعمير» والذى شهد توقفا دام لـ 6 أشهر تقريباً، وذلك بعد أن واجهت أعماله وجود مدرسة قائمة تعوق استمرار إنشاء الكوبرى، وبحسب وكيل وزارة الطرق والنقل فتقرر إعطاء مُهلة 6 أشهر لإزالة المدرسة ونقل العملية التعليمية للطلاب لمدارس أخرى، لاستكمال المشروع.

وأضاف «سيد» فى تصريحات لـ«المال» أن كوبرى 54 والكائن بمنطقة الورديان، موازٍ لكوبرى ميناء الدخيلة بذات الاتجاه، ويستهدف ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى، باستثمارات تصل لـ330 مليون جنيه، ويستهدف أيضاً نقل البضائع عن طريق النقل الثقيل من داخل الميناء للطريق الدولى مباشرة دون الدخول للكتلة السكانية غرب المحافظة.

وعلى صعيد أبرز المشروعات الداخلية بالثغر «الطريق الدائرى شرق الإسكندرية»، والمنتظر افتتاحه أيضاً منذ شهور، قال وكيل وزارة الطرق، أنه كان مَثارًا لشكوى الكثير من المواطنين، لافتاً إلى أنه جارٍ تشطيبه النهائى وتزويده بالإضاءة اللازمة، مؤكداً أنه انتهى بنسبة %95 تقريباً، وذلك بإنفاق نحو 107 ملايين جنيه قيمة المشروع الإجمالية.

ومن ناحية أخرى، تُجرى أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب والذى يتمثل فى كوبرى تقاطع محور التحرير مع طريق سيدى كرير – مطار برج العرب الدولى، والذى يستهدف إلغاء الدورانات عند تقاطع المحور مع وصلة سيدى كرير والقضاء على الاختناقات المرورية للقادم من محور التعمير والمتجه إلى مطار أو مدينة برج العرب وللمتجه من طريق سيدى كرير والطريق الساحلى إلى محور التعمير.

وبحسب محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، تصل تكلفة أعمال الكوبرى إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه، والذى يسع ٤ حارات مرورية فى كل اتجاه، ويصل طوله إلى ١٤٦٠ مترا شاملة المطالع والمنازل.

وصرح «سلطان» بأنه تم تنفيذ %70 من الأعمال الخاصة بالمشروع، وجارٍ العمل به على قدم وساق بالتعاون مع المحافظة وجميع الجهات المعنية للانتهاء قريبا، مشيراً إلى أنه سيسهم فى الربط بين طريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوى ومدينة برج العرب، وحتى سيدى كرير لخدمة مدينة برج العرب وربطها بالطريق السريع وخدمة حركة المرور المتجهة إلى مطار برج العرب الدولى واستاد برج العرب.

