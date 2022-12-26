تراجع معظم مؤشرات الأسهم الخليجية الإثنين.. و«دبي» يصعد

شهدت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات اليوم الإثنين الصباحية المبكرة، تراجعا مع تواضع أحجام التداول في غياب المستثمرين الأجانب بسبب عطلة عيد الميلاد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونزل المؤشر السعودي 0.1% مع نزول سهمي رتال للتطوير العمراني 0.6% والبنك الأهلي السعودي 1.1%.

لكن سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ارتفع 0.8% بعدما اقترحت الشركة توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 1.25 ريال.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.5% مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.6%.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق القطرية 0.9% مع هبوط معظم الأسهم المدرجة بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي انخفض 1.5%.

لكن المؤشر الرئيسي في دبي ارتفع 0.5% مدعوما بارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 1.3%.