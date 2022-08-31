تراجع مرتقب للصادرات الزراعية إلى منطقة اليورو

أكد عدد من المصدرين والمسئولين فى القطاع الزراعى أن القوة الشرائية للقارة العجوز تأثرت بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، ولم تعد كسابق عهدها مع ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة اليورو، موضحين تأثر حجم الصادرات الزراعية المصرية للسوق الأوروبية جراء تلك المتغيرات.

بداية، رجح ماهر أبو جبل، المدير الإقليمى لمجموعة ذا جيت إنترناشونال تراجع الصادرات الزراعية المصرية إلى أوروبا بنهاية العام بنسبة قد تصل إلى %25 نتيجة موجة التضخم، وارتفاعات الأسعار وتراجع اليورو التى ستخفض هوامش وعوائد التصدير.

وقال إن التأثير الأكبر سيظهر فى الحاصلات الزراعية، إذ إن النصيب الأكبر من الأسمدة يتم استيراده من الصين وروسيا والأردن، ومنتجات الأعلاف من الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة.

بينما أكد محسن البلتاجى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات الزراعية «هيا» أن التضخم الحالى فى القارة الأوروبية وتراجع قيمة اليورو سيلقى بظلاله على صادرات مصر الزراعية من الخضر والفواكه لتلك الأسواق.

وقال إن التأثيرات ستظهر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن معدلات الطلب على المنتج المصرى تراجعت من قبل الجانب الأوروبى بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة محاصيل الفواكه.

وأكد أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، التابعة للوزارة، أن مصر تستطيع تلافى أى تأثيرات سلبية تطرأ على حجم الصادرات الزراعية للقارة العجوز، خاصة أنها استبقت خطورة الاعتماد على سوق واحدة لتسويق صادراتها، وذلك عبر إقامة شبكة كبرى تضم 160 دولة حول العالم.

وقال إن أسواقنا التصديرية تقع فى مختلف قارات العالم من شرق آسيا وجنوبها، وصولًا إلى الأمريكتين فضلًا عن الخليج العربى وروسيا، ما يرفع حجم الصادرات الزراعية عامًا بعد الآخر، بصرف النظر عن التغيرات أو التوترات العالمية فى دول بعينها .

وأضاف أن المعروض الحالى من الحاصلات الزراعية يتميز بالسعر الملائم والجودة المرتفعة، ما يسمح له بالنفاذ فى كل الأسواق الأخرى البديلة.

ولفت إلى أن أبرز الأسواق الجديدة التى تم غزوها مؤخرًا هى أستراليا والبرازيل واليابان.

وسجل إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير وحتى 24 أغسطس 2022، حوالى 4 ملايين و491 ألفًا و99 طنًا من المنتجات الزراعية أعلى من معدلات العام الماضى بنسبة %10، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة .

وتتربع الموالح على عرض صادرات مصر الزراعية، تليها محاصيل البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ.

وطبقًا للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، سجلت الصادرات لدول الاتحاد الأوروبى 764 ألف طن، بقيمة 555 مليون دولار خلال أول 10 أشهر فى الموسم التصديرى «من سبتمبر إلى نهاية يونيو» 2021 إلى 2022.

وارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديرى 2021/2020 لتسجل 2.215 مليار دولار، مقارنة بـ 2.013 مليار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019.