تراجع مرتقب لأسعار البصل مطلع أكتوبر بعد وقف تصديره 3 شهور

توقع عدد من العاملين بالقطاع الزراعي، تراجع أسعار البصل فى السوق المحلية مطلع شهر أكتوبر المقبل، على خلفية قرار مجلس الوزراء بوقف تصديره لمدة 3 شهور.

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال، وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لمدة 3 شهور سيؤتى ثماره بخفض الأسعار بالأسواق المحلية مطلع أكتوبر المقبل.

وأعلن مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الموافقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إيقاف تصدير البصل لمدة 3 شهور، تنتهى آخر هذا العام، لضبط الأسعار فى الأسواق.

وأضاف النجارى فى تصريحات لـ “المال” أن قرار مجلس الوزراء لا يزال يحتاج لتوضيح حول أنواع البصل التى سيشملها الحظر وهل سيكون للمجفف، أم الأخضرعلى سبيل المثال؟ .

وأوضح أن “الوزراء” تلقى منذ أيام مقترحات من المسئولين عن القطاع تتضمن وقف تصدير البصل لفترة معينة لا تقل عن 3 شهور، أو فرض رسم عليه أو تصدير على السلعة، أو تخفيض الكميات المصدرة لكل شركة، ودرس المجلس كافة المقترحات وارتأى القرار المتخذ.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ القرار لإحداث تأثير سريع فى الأسواق لتهدئة الأسعار بعد اشتعالها ووصولها لمستويات جنونية، نتيجة تصدير كميات كبيرة، موضحا أن فترة الإيقاف جيدة لاسيما وأن الموسم يبدأ فى فبراير.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال، أن بعض الشركات ستتقدم باستثناءات لمجلس الوزراء لفترة معينة لتنفيذ تعاقدات تصدير البصل التى اتفقت عليها قبل اتخاذ القرار، منعا لتضررهم بشكل كبير وهو ما قد يستجيب إليه لفترة محددة أو بكميات محدودة.

كما أكد نصر عبد الوهاب عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية رئيس شركة “الصفا” لتعبئة وتصدير الخضروات، أن قرار تعليق تصدير البصل جاء استجابة لمطالب العديد من الجهات نظرا لارتفاع سعره محليا بشكل كبير.

وكشف أن سبب ارتفاع الأسعار محليا هو كثافة التصدير حاليا مع دخول شرائح جديدة فى المجال هم فى الأساس مستوردين لسلع أخرى، وذلك بهدف توفير السيولة الدولارية، مطالبا مجلس الوزراء بضبط آليات الاستيراد خلال المرحلة الراهنة.

كانت “المال” قد نشرت قبل أيام، أن الحكومة تدرس حظر تصدير البصل أو فرض ضريبة عليه، أسوة بالهند بعد اتخاذها ذلك القرار الشهر الماضي.

وأضاف عبد الوهاب أن صادرات البصل المصرى تتجه للخليج لا سيما بعد قرار الهند، متوقعا أن تنخفض أسعاره خلال الأسبوع المقبل إلى 15 جنيها للكيلو.

كان الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، قد أكد فى تصريحات صحفية، أن أزمة ارتفاع أسعار البصل سببها الوسطاء، معقبًا: “بيعطشوا السوق وبينزلوه على دفعات”.

وأضاف أن مصر لديها اكتفاءً ذاتيًا من محصول البصل، إذ تنتج أكثر من 3 ملايين طن وتستهلك أكثر من مليونى طن، ليصبح لديها فائض أكثر من مليون طن سنويًا، كما صدرت هذا العام 380 ألف طن.