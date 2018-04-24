تراجع مرتقب فى الحصيلة الجمركية للسيارات بضغط من الإعفاءات

أحمد عوضأكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أن الحصيلة الجمركية للسيار ات تنخفض بنسبة %30، حال تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات الواردة من دول الاتحاد اﻷوروبى وتركيا بحلول 2019، موضحا أن حجم الإعفاءات الجمركية الممنوحة على السيارات تقدر بنسبة %70.أشار إلى أن حجم الإعفاءات الجمركية

أحمد عوض

أكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أن الحصيلة الجمركية للسيار ات تنخفض بنسبة %30، حال تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات الواردة من دول الاتحاد اﻷوروبى وتركيا بحلول 2019، موضحا أن حجم الإعفاءات الجمركية الممنوحة على السيارات تقدر بنسبة %70.

أشار إلى أن حجم الإعفاءات الجمركية على السيارات بلغت مليارًا و470 مليونا و466 ألفا و378 جنيها، خلال الربع اﻷول من العام الحالي، متوقعا بلوغها قيمة 5.8 مليار جنيه نهاية العام؛ لأسباب تتعلق بحجم واردات سيارات الركوب الخاصة «الملاكى» فى نفس مستوياته الحالية.

تابع أن حجم الإعفاءات الجمركية على السيارات بلغت 4 مليارات و194 مليونا و776 ألفا و962 جنيها خلال العام الماضي.

أضاف أن الرسوم المحصلة على السيارات من ضريبتى القيمة المضافة والجدول ورسم التنمية، لن تتأثر بالتزامن مع تحرير الجمارك على العلامات اﻷوروبية والتركية، التى تمثل المحور الرئيسى فى الحصيلة الجمركية للسيارات.

وأكد مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك فى تصريحات سابقة، أن المصلحة تستهدف 8 مليارات جنيه حصيلة جمركية من السيارات، بمختلف أنواعها خلال العام المالى (2018 – 2019.