تراجع مديونيات الكهرباء.. وارتفاع مستحقاتها

عمر سالم ارتفعت مستحقات وزارة الكهرباء لتصل لنحو 27 مليار جنيه لدى الجهات الحكومية وشركات مياه الشرب، وعدد من شركات قطاع الأعمال العام، وتسعى للضغط على هذه الجهات؛ لسداد تلك المستحقات عبر مناقشات تجرى فى مجلس الوزراء. وأشارت مصادر فى…

عمر سالم

ارتفعت مستحقات وزارة الكهرباء لتصل لنحو 27 مليار جنيه لدى الجهات الحكومية وشركات مياه الشرب، وعدد من شركات قطاع الأعمال العام، وتسعى للضغط على هذه الجهات؛ لسداد تلك المستحقات عبر مناقشات تجرى فى مجلس الوزراء.

وأشارت مصادر فى تصريحات لـ«المـال» إلى أن %80 من المستحقات تتواجد لدى الجهات الحكومية مثل الوزارات والهيئات التابعة لها، تليها شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ثم قطاعى الأعمال العام والخاص مثل مصانع الحديد وشركات السياحة وغيرها من الجهات المتعثرة؛ نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، ما اضطر شركات التوزيع لفصل التيار عن عدد من القطاعات الحكومية.

ولفتت المصادر إلى أن ارتفاع المستحقات يمثل صداعا فى رأس الوزراء والشركات التابعة، خاصة أنها ملتزمة بسداد مستحقات للغير، سواء لوزارة البترول أو مصانع إنتاج المهمات والمعدات اللازمة لمشروعات القطاع، كما تقوم بسداد القروض التى حصلت عليها من المؤسسات والجهات الدولية منها قروض إقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة والتى تسدد وفق مواعيد لا تستطيع التأخر عنها.

وتصل استثمارات شركات الكهرباء التابعة للوزارة، خلال العام المالى الجارى 50 مليار جنيه لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وعلى النقيض كشفت المصادر عن انخفاض مديونيات وزارة الكهرباء والطاقة، لصالح 3 جهات هى وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، إضافة إلى بنك الاستثمار القومى لتصل لنحو الـ88 مليار جنيه.

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، عن تراجع تلك المديونيات نتيجة تراجع استهلاك محطات الكهرباء من الوقود، بالإضافة إلى قيام الوزارة بسداد جزء من المتأخرات ومخاطبة وزارة المالية لسداد جزء من تلك المستحقات كقيمة من دعم الكهرباء.

وقالت المصادر إن مستحقات وزارة البترول تشكل الجزء الأكبر من تلك المديونيات، بواقع 70 مليارا تتحمل وزارة المالية منها نحو 15 مليارا عن وزارة الكهرباء، مقارنة بنحو 63 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى.

وتوقعت تفاقم تلك المديونيات خلال الفترة المقبلة؛ نظرا لتعويم الجنيه إضافة إلى ارتفاع أسعار «المحروقات»، حيث يتم توريد الوقود «الغاز الطبيعى» بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما تمت زيادة أسعار المازوت والسولار المورد لمحطات توليد الكهرباء إلى 2500 جنيه للطن.

وقالت المصادر إن وزارة الكهرباء تسدد نحو 500 مليون جنيه شهريا لصالح وزارة البترول مقابل الوقود الذى يتم توريده، وتسعى حاليا للحصول على قروض من البنوك المحلية بضمانة من وزارة المالية لصالح تسديد جزء من مستحقات وزارة البترول، كما تقوم ببحث إمكانية دخول بنك الاستثمار القومى كمساهم فى رأسمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمستحقات البنك لدى الوزارة.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية مع الوزارات الأخري؛ للتوصل إلى اتفاق يسرع من تسديد مستحقات البترول، باعتبارها الوحيدة التى تشكل أعلى مديونية.