بورصة وشركات

تراجع محدود للأسهم الأكثر خسارة بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنسب تراوحت بين 3 و أدنى من 1%
منى عبدالباري 9:13 م, الأحد, 27 فبراير 22 9:13 م, الأحد, 27 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

انعكس تحول مؤشرات البورصة المصرية جماعيا للصعود اليوم بنسب تراوحت بين نحو 3% وأكثر من 4%  على قائمة الأعلى تراجعا لتسجل انخفاضات محدودة بين 3 وأدنى من 1%.

بنسب تراوحت بين 3 و أدنى من 1%

وتصدر الأسهم الأعلى انخفاضا المصرية الدولية للصناعات الدوائية –إيبيكو بنسبة 3.02%، مغلقا عند 38.50 جنيه، ثم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 2.69%، مغلقا عند 12.670 جنيه، ثم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال بنسبة 2.39%، مغلقا عند 3.680 جنيه.

اقرأ أيضا  5 أسهم تسجل أعلى خسائر بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

ورابعا في الأسهم المتراجعة جاء رواد السياحة – رواد بنسبة 1.14%، مغلقا عند 14.710 جنيه، وسهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه بنسبة 0.16%، مغلقا عند 12.620 جنيه.

وسجلت مجموعة أسهم ثباتا في تعاملاتها جاء من بينها إيديتا للصناعات الغذائية عند 7.70 جنيه، وكونتكت المالية القابضة عند 4 جنيه، وجنوب الوادي للأسمنت عند 1.180 جنيه، وسهم مطاحن ومخابز شمال الإسكندرية عند 15.95 جنيه، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 25.56 جنيه.

اقرأ أيضا  أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-2-2022

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 2.6%، مغلقا عند 11174 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.16%، مغلقا عند 1848 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.76%، مغلقا عند 2823 نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 27-2-2022

رجب عزالدين 8:51 م, الأحد, 27 فبراير 22

عودة البورصة للمكاسب تنعكس على الأسهم الأعلى ارتفاعًا اليوم (جراف)

منى عبدالباري 7:13 م, الأحد, 27 فبراير 22

قطاعا العقارات والخدمات المالية غير المصرفية يُهيمنان على 36% من تداولات البورصة المصرية اليوم

أسماء السيد 7:09 م, الأحد, 27 فبراير 22

البورصة تلتقط أنفاسها من تداعيات الحرب «الروسية – الأوكرانية» وتعوض جزءًا من خسائرها

جهاد سالم 7:06 م, الأحد, 27 فبراير 22

«جي بي أوتو» تكلف «أرقام كابيتال» بدراسة البدائل المتاحة لمساهمتها فى شركة هولندية تابعة

رجب عزالدين 6:54 م, الأحد, 27 فبراير 22

«نعيم»: نتائج «غبور أوتو» خلال الربع الثالث من 2021 تتخطى توقعاتنا

أسماء السيد 6:44 م, الأحد, 27 فبراير 22