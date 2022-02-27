تراجع محدود للأسهم الأكثر خسارة بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنسب تراوحت بين 3 و أدنى من 1%

انعكس تحول مؤشرات البورصة المصرية جماعيا للصعود اليوم بنسب تراوحت بين نحو 3% وأكثر من 4% على قائمة الأعلى تراجعا لتسجل انخفاضات محدودة بين 3 وأدنى من 1%.

بنسب تراوحت بين 3 و أدنى من 1%

وتصدر الأسهم الأعلى انخفاضا المصرية الدولية للصناعات الدوائية –إيبيكو بنسبة 3.02%، مغلقا عند 38.50 جنيه، ثم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 2.69%، مغلقا عند 12.670 جنيه، ثم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال بنسبة 2.39%، مغلقا عند 3.680 جنيه.

ورابعا في الأسهم المتراجعة جاء رواد السياحة – رواد بنسبة 1.14%، مغلقا عند 14.710 جنيه، وسهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه بنسبة 0.16%، مغلقا عند 12.620 جنيه.

وسجلت مجموعة أسهم ثباتا في تعاملاتها جاء من بينها إيديتا للصناعات الغذائية عند 7.70 جنيه، وكونتكت المالية القابضة عند 4 جنيه، وجنوب الوادي للأسمنت عند 1.180 جنيه، وسهم مطاحن ومخابز شمال الإسكندرية عند 15.95 جنيه، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 25.56 جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 2.6%، مغلقا عند 11174 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.16%، مغلقا عند 1848 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.76%، مغلقا عند 2823 نقطة.