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تراجع محدود للأسهم الأعلى انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، وتجارة التجزئة، والصناعة

تراجع محدود للأسهم الأعلى انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

5:49 م, الأربعاء, 27 يوليو 22

لم ينل تحول مؤشرات البورصة المصرية للهبوط جماعيًّا اليوم من مجموعة الأسهم الأعلى تراجعًا بالسوق، إذ ظلت نسب انخفاضاتها محدودة بمعدلات لم تصل إلى 5%.

وجاءت هذه الأسهم في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، وتجارة التجزئة، والصناعة.

وبنهاية تعاملات اليوم تحولت مؤشرات السوق جماعيًّا للهبوط، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.67% مغلقًا عند مستوى 9288 نقطة، ومؤشر الأفراد "EGX70" بنسبة 0.62%مغلقًا عند مستوى 1834 نقطة، ثم مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.68% مغلقًا عند مستوى 2686 نقطة.

وتصدَّر الأسهم الهابطة، اليوم، سهم إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 4.62%، مغلقًا عند 2.48 جنيه، وسهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 4.01%، مغلقًا عند 3.110 جنيه.

وجاء ثالثًا سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 3.89%، مغلقًا عند 1.605 جنيه، وسهم جي بي أوتو بنسبة 3.65% مغلقًا عند 2.90 جنيه، وسهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 3.48%، مغلقًا عند 0.416 جنيه.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

5:49 م, الأربعاء, 27 يوليو 22