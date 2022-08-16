تراجع محدود للأسهم الأعلى انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت الأسهم الأعلى تراجعًا بالبورصة المصرية، اليوم، انخفاضات محدودة بنسب كان أعلاها 4%؛ بدعم الاتجاه الإيجابي للسوق.

وتصدَّر سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 4.62%، مغلقًا عند مستوى 3.720 جنيه، تلاه سهم الاستثمار العقاري العربي- اليكو بنسبة 4.56%، مغلقًا عند 0.669 جنيه.

وثالثًا جاء سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 3.75%، مغلقًا عند مستوى 37.710 جنيه، ثم مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 3.61%، مغلقًا عند مستوى 2.40 جنيه، ثم سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 3.52%، مغلقًا عند 0.850 جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي egx30 تعاملاته، اليوم، متراجعًا بنسبة 0.72% مغلقًا عند 9843 نقطة، بينما ارتفع مؤشر egx70 بنحو 1%، مغلقًا عند مستوى 2150 نقطة،

كما ارتفع المؤشر المئوي الأوسع نطاقًا egx100 بنسبة 0.53%، مغلقًا عند مستوى 3064 نقطة.