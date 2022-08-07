تراجع محدود للأسهم الأعلى انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم بدعم الاتجاه الصاعد للسوق (جراف)

شهدت مجموعة من الأسهم في قطاعات البنوك، والتكنولوجيا، والتعليم، والصوامع، بنهاية جلسة صاعدة بالبورصة المصرية اليوم، أعلى انخفاضات، بنسب ضعيفة تراوحت بين نحو 2 و 5%.

وتصدر أي فاينانس الأسهم الأعلى هبوطا بـ 4.95% مغلقا عند 16.90 جنيه، تلاه جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 4.15%، مغلقا عند 7.40 جنيه.

وثالثا جاء سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 3.67% مغلقا عند 11.56 جنيه، ثم سهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 3.04% مغلقا عند 35.73 جنيه، وخامسا جاء سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 2.64%، مغلقا عند 81.23 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx30 تعاملات اليوم مرتفعا 0.8% مغلقا عند 10123 نقطة، مؤشر egx70 بنسبة 4.08%، مغلقا عند مستوى 1989 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.1% مغلقا عند مستوى 2924 نقطة.

وشهدت مجموعة أسهم ثباتا اليوم كان من بينها مصر لصناعة الكيماويات مغلقا عند 10.30 جنيه، ومطاحن شرق الدلتا عند 89.8 جنيه، ثم الدلتا للتأمين عند 14 جنيها، والصناعات الغذائية العربية "دومتي" عند 4.76 جنيه، وبنك قطر الوطني عند 16 جنيها.