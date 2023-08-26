تراجع محدود لشهادة إيداع «التجاري الدولي» الأسبوع الماضي بسوق «لندن»

هيمن التراجع المحدود على أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي”، وذلك خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية المتداولة في سوق “لندن”، الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت نحو 0.8% وسجلت 1.19 دولار.

في سياق متصل تراجع أداء شهادة إيداع “إي إف جي القابضة” بنسبة 6% ووصلت إلى 0.61 دولار، بينما استقرّ أداء شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.30 دولار،

كما استقرّ أداء شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار أيضًا دون أي تغيرات سعرية.

تجدر الإشارة إلى أنه على صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد سجلت مؤشرات البورصة المصرية صعودًا جماعيًّا الأسبوع الماضي، وسط تحقيق رأس المال السوقي مكاسب، بدعم مشتريات محلية وعربية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس “EGX30” بنسبة 1.33%، مغلقًا عند مستوى 18207 نقاط، ومؤشر “EGX70 EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.02%، مغلقًا عند 3702 نقطة، ومؤشر “EGX100 EWI” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.68%، مغلقًا عند 5443 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنسبة 1.63%، بما قيمته 20 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.239 تريليون جنيه، مقارنة بـ219 تريليون جنيه.

وسجلت التداولات 12.1 مليار جنيه، بكمية تداولات 3.434 مليار ورقة مالية، من خلال 387 ألف عملية منفذة، وهيمنت الأسهم على تعاملات داخل المقصورة بنسبة 98.24%، بينما كان نصيب السندات 1.76% خلال الأسبوع.

وهيمن المستثمرون المحليون على 87.2% من التعاملات، بمشتريات 42.1 مليون جنيه، والعرب على 6.3% من التعاملات بصافي شراء 200.8 مليون جنيه، بينما اتجه الأجانب للشراء بصافي 242.9 مليون جنيه.