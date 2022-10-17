تراجع محتمل فى مبيعات المنصات الإلكترونية حال إلغاء «سوق فيسبوك»

توقع أصحاب منصات البيع أونلاين انخفاض مبيعاتهم بنسب ربما تصل إلى %50 حال قررت شركة «ميتا» المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعى «فيس بوك وإنستجرام وواتس أب» إيقاف عرض المنتجات، من خلال خاصية «ماركت بليس».

يذكر أن «فيسبوك» أعلنت فى وقت سابق أنها سوف تعمل على تغيير سياسات نشر الإعلانات على MARKET PLACE أو سوق فيسبوك، للحد من قدرة أصحاب الحسابات التجارية على نشر منتجاتهم.

وقالت إنه اعتبارًا من 30 يناير 2023، لن تدعم “ميتا” قدرة البائعين على إنشاء قوائم للمركبات والعقارات باستخدام صفحة أعمال فيسبوك، وستظل القوائم المجانية الشخصية لقوائم المركبات والعقارات متاحة على «الماركت بليس».

وأضاف أصحاب منصات البيع، أن خاصية الماركت بليس لها شعبية كبيرة فى السوق المصرية، نظرًا لما تتسم به من انخفاض التكاليف وإمكانية الوصول لقاعدة كبيرة من العملاء المستهدفين.

مؤسس «فرولاية»: تتميز بانخفاض التكلفة وسرعة الانتشار

وقال عادل صبرى، مؤسس منصة «فرولاية» المتخصصة فى بيع مستلزمات الملابس النسائية أونلاين، إنه إذا تم إلغاء عرض المنتجات عبر خاصية «ماركت بليس»، فإن ذلك سوف يسهم فى تقليل المبيعات.

وأضاف أن تلك الخاصية تتسم بالتكلفة المنخفضة وسرعة الانتشار، مؤكدًا أن «فيسبوك» يجب عليها مراجعة القرار قبل الشروع فى تنفيذه، نظرًا لما تحمله هذه الخاصية من فوائد للعارضين.

ولفت إلى أن العديد من المسوقين فى السوق المصرية يستخدمونها بهدف عرض المنتجات وتسويقها.

ويعرف «الماركت بليس» بأنه عبارة عن موقع متخصص فى تسهيل عملية بيع وشراء المنتجات بين مختلف الشركات والعملاء، ويتيح إمكانية الوصول لقاعدة كبيرة ومستهدفة بشكل حقيقى من العملاء.

وظهرت خدمة Facebook Marketplace لأول مرة فى أكتوبر 2016 كمحاكاة لموقع Craigslist للإعلانات المبوبة للمنتجات المستخدمة، وكانت الخدمة متاحة فى 4 دول فقط، وانتشرت مع مرور الوقت فى العالم كله تقريبًا.

وقال مينا نجيب، مؤسس منصة «مينا لبيع مستحضرات التجميل أونلاين»، إن القرار الذى أعلنت عنه شركة «ميتا» مؤخرًا باستثناء منتجات العارضين عبر منصتها “ماركت بليس” سيخفض البيع بنسبة قد تتخطى %50.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من أصحاب المنتجات المختلفة يستخدمون «الماركت بليس» لقدرته على الوصول لعدد كبير من العملاء، فضلًا عن تنوع أساليب العرض.

وأكد «نجيب» أن القرار سوف سيخفض عدد مستخدمى منصة فيس بوك، واتجاههم لاستخدام «تليجرام» و«إنستجرام»، سعيًا لاستكمال أعمالهم وتسويق منتجاتهم بشكل طبيعى.

مدير بـ«عقار ماب»: «ماركت بليس» لا يستحوذ على حصة كبيرة من إعلانات العقارات

وفى سياق متصل، أوضح أحمد عبد الفتاح، مدير تطوير الأعمال فى شركة عقار ماب لتسويق وبيع العقارات أونلاين، أن القرار الذى اتخذته إدارة فيس بوك مؤخرًا لن يؤثر على سوق العارضين عبر ماركت بليس فى مصر، نظرًا لكونه لا يمتلك حصة كبيرة من الإعلانات.

وأضاف «عبدالفتاح» أن الشركات العقارية فى مصر تستخدم صفحات «فيس بوك» بشكل أكبر، بهدف عرض وتسويق منتجاتها من خلالها، الأمر الذى اعتبره لن يكون مؤثرًا على نشاط السوق العقارية الأونلاين.