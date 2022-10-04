تراجع مبيعات هيونداي وكيا من السيارات الكهربائية في أمريكا

أظهرت بيانات أن مبيعات سيارات مجموعة هيونداي موتور الكهربائية انخفضت بشكل حاد على أساس شهري في سبتمبر مع دخول قانون خفض التضخم الأمريكى حيز التنفيذ، بحسب وكالة يونهاب.

ووفقا للبيانات الصادرة عن شركة هيونداي موتور أمريكا، بلغت مبيعات سيارة “أيونيك 5” الكهربائية لـ هيونداي موتور 1,306 وحدات في شهر سبتمبر.

ويعد الرقم انخفاضا بمقدار 211 وحدة عن 1,517 وحدة مسجلة في أغسطس. ومقارنة مع 1,984 وحدة مسجلة في يوليو، انخفض الرقم بنسبة أكثر من 30%.

وانخفضت مبيعات سيارة “إي في 6” الكهربائية لـ كيا بنسبة 22% من 1,840 وحدة في أغسطس إلى 1,440 وحدة في سبتمبر. وبلغت مبيعاتها 1,716 وحدة في يوليو.

ويستثني قانون خفض التضخم الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 16 أغسطس، السيارات الكهربائية المصنوعة خارج أمريكا الشمالية من الإعفاءات الضريبية، الأمر الذي يثير مخاوف من انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية المصنوعة في كوريا الجنوبية مثل “أيونيك 5″ و”إي في 6”.

ومن المتوقع اكتمال بناء مصنع هيونداي موتور للسيارات الكهربائية في ولاية جورجيا الأمريكية في عام 2025، فسوف تستفيد الشركة من قانون خفض التضخم بعد عام 2025 في حال الإبقاء على القانون الحالي.

هيونداي وكيا تحققان ارتفاعا في إجمالي مبيعات السيارات في السوق الأمريكية في سبتمبر

وعلى عكس السيارات الكهربائية، حققت هيونداي وكيا ارتفاعا في إجمالي مبيعات السيارات في السوق الأمريكية في سبتمبر.

وارتفعت مبيعات هيونداي موتور بنسبة 11% على أساس سنوي في سبتمبر لتصل إلى 59,465 وحدة.

وأصبحت سيارة “توسان” أكثر سيارات هيونداي مبيعا بـ 12,971، تلتها سيارة “سنتافي” بـ 9,192 وحدة.

وبلغت المبيعات التراكمية للسيارات في الربع الثالث 184,431 وحدة بزيادة قدرها 3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت كيا أيضا زيادة في مبيعات سياراتها في الولايات المتحدة، وارتفعت المبيعات بنسبة 6% على أساس سنوي في سبتمبر لتصل إلى 56,270 وحدة، ويعتبر الرقم هو الأكبر لأي شهر سبتمبر.

وسجلت مبيعات كيا في الربع الثالث 184,808 وحدات وهي الأكبر لأي ربع ثالث.

وارتفعت مبيعات سيارة “سبورتاج” بنسبة 88% على أساس سنوي إلى 12,412 وحدة لتقود زيادة مبيعات كيا. وتلتها سيارة “سورينتو” بـ 7,350 وحدة.