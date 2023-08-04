تراجع مبيعات «هيونداي» و«كيا» بنسبة 84% خلال النصف الأول من 2023 (جراف)

تراجعت مبيعات هيونداي وكيا في السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة 84% لتصل إلى 2206 مركبات، مقارنة مع نحو 13 ألفًا و923 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق «أميك»، انخفضت مبيعات «هيونداي» فى مصر بنسبة 86.7% لتسجل 1007 سيارات، مقابل 7 آلاف و627 وحدة.

وهبطت مبيعات «كيا» في السوق المصرية بنسبة 80.9% لتصل إلى 1199 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة مع نحو 6 آلاف و296 سيارة فى نفس فترة المقارنة.

ويذكر أن العلامة الكورية «سانج يونج» لم تفصح عن إجمالى مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات الكورية فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى:

«كيا سبورتاج» تحتفظ بصدارة مبيعات السيارات الكورية فى مصر خلال النصف الأول

واحتفظت «كيا سبورتاج» بصدارة مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، بعدما تمكنت من بيع 906 مركبة، أعقبتها «هيونداى أكسنت Rb»-ذات النسخة المجمعة محليًا- فى المركز الثاني بإجمالى بيع 496 مركبة.

وجاءت «هيونداي إلنترا HD - المنتجة محليًا» فى المرتبة الثالثة مسجلة بيع 373 مركبات، أعقبتها «كيا إكسيد» فى المركز الرابع بواقع 261 سيارة.

وتمركزت «هيونداي توسان» في المرتبة الخامسة بقائمة السيارات الكورية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 73 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر خلال النصف الأول من العام الحالى: