تراجع مبيعات هيونداي وجينيسيس وكيا بالسوق الأمريكية 9.1% خلال 8 أشهر

أعلنت شركتا هيونداي موتور وكيا التابعة لها أن إجمالي مبيعاتهما في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 18% الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق، على الرغم من النقص طويل الأمد في الرقائق على المستوى العالمي، بحسب وكالة يونهاب.

وأظهرت البيانات أن إجمالي مبيعات هيونداي وجينيسيس وكيا في الولايات المتحدة تراجع في الفترة من يناير إلى أغسطس بنسبة 9.1% إلى 966,684 سيارة من 1,063,907 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وباعت هيونداي وعلامتها التجارية المستقلة جينيسيس وكيا 135,526 سيارة في أهم سوق للسيارات في العالم في أغسطس، ارتفاعا من 115,184 وحدة قبل عام، وفقا لبيانات مبيعات الشركات.

مبيعات هيونداي تقفز بنسبة 14% إلى 64,335 وحدة الشهر الماضي

وأظهرت البيانات أن مبيعات هيونداي قفزت بنسبة 14% إلى 64,335 وحدة الشهر الماضي من 56,200 وحدة قبل عام، في حين ارتفعت مبيعات كيا بنسبة 22% إلى 66,089 من 54,009 خلال نفس الفترة.

وزادت مبيعات جينيسيس بنسبة 2.6% إلى 5,102 وحدة من 4,975 وحدة خلال الفترة المذكورة.

وقال إريك واتسون، نائب الرئيس المسؤول عن المبيعات في كيا أمريكا، “في ضوء تحديات التوريد المستمرة في جميع أنحاء الصناعة، فإن تحقيق أفضل أداء مبيعات لشهر أغسطس يعد دليلا على قوة مجموعة منتجاتنا، ووكلائنا وموظفينا”.

وتوقع أن يتحسن إنتاج السيارات، وأن يؤدي تحسين الإنتاج إلى زيادة الطلب على سيارات كيا مثل سيارة سبورتاج الجديدة كليًا، وسيارة EV6 الكهربائية بالكامل الرياضية متعددة الاستخدامات، وسيارة تيلورايد الرياضية متعددة الاستخدامات القادمة التي أعيد تصميمها، حتى نهاية هذا العام.

وانخفضت مبيعات هيونداي بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 468,833 وحدة في الأشهر الثمانية الأولى، بينما تراجعت مبيعات كيا بنسبة 8.1% إلى 461,878 من 502,619 خلال نفس الفترة، لكن قفزت مبيعات جينيسيس 22% إلى 35,973 من 29,453.

كيا تطرح نسختين محسنتين من سيارة “كي 3”

على صعيد آخر، قالت شركة كيا أمس الجمعة إنها ستطرح نسختين محسنتين من سيارة “كي 3” يوم الاثنين.

وقالت الشركة إن سيارتي “ذا 2023 كي 3″ و”ذا 2023 كي 3 جي تي” تتميزان بتحسين جودة المنتج من خلال التجهيز بالمواصفات التي يفضلها العملاء كمواصفات أساسية، وزيادة رضاء العملاء من خلال تطبيق مواصفات تصميم جديدة.

وتأتي جميع الطرز مع أضواء LED داخلية بشكل أساسي، ويتم تجهيز طراز ” بريستيج Prestige” بشاشة عرض الصوت مقاس 8 بوسات، وكاميرا خلفية، وهوائي على شكل زعنفة القرش.

وفي طراز “سيجناتشور Signature”، يتم تقديم حزمة التصميم الجديدة “بلاك فت” التي تضم عجلات سوداء يبلغ قياسها 17 بوصة والغطاء الخارجي للمرايا الجانبية باللون الأسود وغيرها.

ويتم تطبيق نظام الملاحة يبلغ قياسه 10.25 بوصة ومثبت السرعة الذكي القائم على الملاحة بشكل أساسي في سيارة “ذا 2023 كي 3 جي تي”.