تراجع مبيعات مصنعى السيارات الكورية الخمس 1% خلال أكتوبر الماضى

أظهرت بيانات أن مبيعات شركات صناعة السيارات الخمس الكورية، وهى “هيونداي موتور” و”كيا موتورز” و”جنرال موتورز كوريا” و”رينو سامسونج موتورز” و”سانج يونج موتور”، تراجعت بنسبة 1% فى أكتوبر الماضى، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، حيث استمر تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع السيارات، بحسب وكالة يونهاب.

باعت الشركات الخمس 700,782 سيارة في أكتوبر

وباعت شركات صناعة السيارات الكورية الخمس: “هيونداي موتور” و”كيا موتورز” و”جنرال موتورز كوريا” و”رينو سامسونج موتورز” و “سانج يونج موتور ما مجموعه 700,782 سيارة في أكتوبر، في انخفاض عن 708,406 وحدة قبل عام، وفقًا لبيانات الشركات.

وأظهرت البيانات أن الطلب القوي على المركبات الترفيهية ساعد شركات صناعة السيارات الكورية الخمس على تحقيق مبيعات جيدة إلى حد ما الشهر الماضي، على الرغم من استمرار الجائحة في التأثير على مؤشرات ثقة المستهلك.

وزادت المبيعات المحلية التى حققتها شركات صناعة السيارات الكورية الخمس بنسبة 0.4% إلى 135,495 وحدة في أكتوبر، في ارتفاع عن 134,895 وحدة قبل عام. لكن مبيعاتها الخارجية تراجعت بنسبة 1.4% إلى 565,287 وحدة، مقارنة بـ 573,511 وحدة خلال نفس الفترة.

وقالت شركتا هيونداي وكيا، اللتان تشكلان معًا خامس أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات، إنهما خفضتا الإنتاج في مصانعهما الخارجية لإدارة المخزون، بسبب انخفاض الطلب وسط الوباء.

تراجعت مبيعات هيونداي في أكتوبر بنسبة 4.2% إلى 385,947 سيارة

وفي أكتوبر، تراجعت مبيعات هيونداي بنسبة 4.2% إلى 385,947 سيارة من 402,712 سيارة، بينما ارتفعت مبيعات كيا بنسبة 6.1% إلى 265,714 وحدة مقارنة بـ 250,515 وحدة خلال الفترة المذكورة.

وقالت كيا إن مبيعاتها تعززت من خلال الطلب القوي على طرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مثل سبورتاج وسيلتوس، بالإضافة إلى سيارة الميني فان كرنفال الشهر الماضي.

كما سجلت جنرال موتورز كوريا وسانغ يونغ موتور تحسنًا في نتائج المبيعات الشهرية، فارتفعت مبيعات جنرال موتورز كوريا بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى 31,391 وحدة الشهر الماضي مقارنة مع 30,158 وحدة قبل عام، مدعومة بالمبيعات المحلية القوية لطرازات سيارات الدفع الرباعي. كما شهدت سانغ يونغ موتور زيادة مبيعاتها بنسبة 0.6% لتصل إلى 10,197 وحدة في أكتوبر، مقارنة بـ 10,135 قبل عام، بسبب زيادة الصادرات.

سجلت رينو سامسونج موتورز أسوأ أداء

لكن شركة رينو سامسونج موتورز سجلت أسوأ أداء في الشهر الماضي، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 49% إلى 7,533 وحدة الشهر الماضي مقارنة بـ 15,208 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي، بسبب نقص الطرازات الجديدة وتراجع الصادرات بشكل حاد.

وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر، باعت شركات صناعة السيارات الخمس ما مجموعه 5,605,347 سيارة، بانخفاض 14% من 6,522,262 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفض الإنتاج في مصانع شركات صناعة السيارات الخمس عن مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.