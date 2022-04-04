أعلنت شركة كيا، ثاني أكبر صانع للسيارات في كوريا ، أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 0.9% في مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث استمر النقص العالمي في الرقائق في التأثير على إنتاج سياراتها ومبيعاتها، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت كيا في بيان لها أنها باعت 250,646 سيارة في مارس، بانخفاض من 252,943 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

تراجع المبيعات المحلية بنسبة 12% في مارس

وأضافت الشركة أن مبيعاتها المحلية انخفضت بنسبة 12% في مارس على أساس سنوي، لتصل إلى 45,066 وحدة، بينما ارتفعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 1.8%، لتصل إلى 205,580 وحدة في نفس الشهر.

تراجع مبيعات كيا بنسبة 0.7% إلى 685,358 سيارة فى الربع الأول

وفي الفترة من يناير إلى مارس، تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 0.7% لتصل إلى 685,358 سيارة، مقارنة بـ 689,990 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت كيا قد أعلنت أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 4.7% خلال فبراير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مدعومة بتحسن إمدادات الرقائق والموديلات الجديدة.

مبيعات كيا تسجل 221,152 سيارة في فبراير

وذكرت الشركة في بيان لها أنها باعت 221,152 سيارة في فبراير، بارتفاع من 211,314 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت الشركة أن مبيعاتها المحلية زادت بنسبة 5.3% في فبراير على أساس سنوي، لتصل إلى 37,583 وحدة في الشهر الماضي، بينما ارتفعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 4.5%، لتصل إلى 181,592 وحدة في نفس الشهر.

وفي الفترة من يناير إلى فبراير، تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 0.6%، لتصل إلى 434,392 سيارة.

وتراجعت مبيعات كيا بنسبة 5.7% على أساس سنوي في يناير، حيث استمر النقص العالمي في الرقائق في التأثير على إنتاجها.

وقالت الشركة في بيان إنها باعت 212,819 سيارة في يناير، بانخفاض عن 225,733 وحدة قبل عام.

وأضافت أن المبيعات المحلية تراجعت بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 37,038 وحدة في يناير من 41,481 وحدة قبل عام، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 4.6% إلى 175,781 من 184,252 خلال الفترة المذكورة.

استمرار نقص الرقائق

وقالت كيا إن استمرار نقص الرقائق وانتشار متغيرات فيروس كورونا كان لهما تأثير على مبيعات سياراتها في الشهر الماضي، مضيفة أنها ستعدل جداول الإنتاج لتقليل تأثير نقص الأجزاء على إنتاجها.

وقال البيان “بدأ إنتاج سيارات كيا في التحسن في سبتمبر، وستتبنى الشركة نظام ثلاث ورديات في مصنعها الهندي وستطلق موديلات جديدة في الربع الأول لتعزيز المبيعات”.