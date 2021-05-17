تراجع مبيعات كعك العيد بالإسكندرية 40%.. وتجار يوضحون الأسباب

مقارنة بالعام الماضى وبنسب تراجع تصل إلى 60% مقارنة بالعام قبل الماضى والذى شهد تطبيق الحظر فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد

أكد بعض أصحاب محال الحلويات والمخابز الأفرنجية فى الإسكندرية، تراجع مبيعات كعك العيد هذا العام بشكل ملحوظ وذلك مقارنة بأعوام ماضية ، لافتين إلى أن هناك مكونات إنتاج ارتفعت وبرغم ذلك لم تتغير الأسعار عن العام الماضى نتيجة الركود.

بينما أوضح البعض أنه يمكن تقدير تراجع للمبيعات بنسبة تتراوح من 30 – 40% مقارنة بالعام الماضى وبنسب تراجع تصل إلى 60% مقارنة بالعام قبل الماضى والذى شهد تطبيق الحظر فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.



ولفت تجار إلى أن هناك عددا من محلات السوبر ماركت والهايبر تقوم بعرض كعك العيد المغلف للبيع وأن هذه العوامل أدت لظهور منافسة شرسة ، بسبب غياب التخصص ، وأن أسعار كعك عيد الفطر هذا العام متفاوتة بين عدة مستويات.

وفى البداية قال عباس تايب سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه رغم ارتفاع تكلفة إنتاج الكعك هذا العام نتيجة زيادة أسعار مستلزمات إنتاجه، فإن أسعار البيع لم تختلف عن العام الماضى.

وأضاف تايب، أن من أسباب عدم ارتفاع أسعار الكعك، هو حالة الركود التى تضرب عدة قطاعات ومنها كعك العيد ، لافتاً إلى أن البعض لم يستطع زيادة الأسعار نتيجة هذا الركود.

وأكد سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن نسبة تراجع المبيعات هذا العام تصل إلى نحو خمسة وسبعين بالمئة مقارنة بمستويات البيع فى العام قبل الماضى.



وأشار تايب إلى أن تباين أسعار أنواع الكعك فى بعض المناطق ، لافتاً إلى أن الأسعار هذا العام تتراوح أسعارها بين 30 و60 جنيها للكيلو، وذلك بالنسبة للكعك والبسكويت والبيتى فور.

وأوضح تايب أن الأسعار ترتفع لتتراوح من مئة إلى مئة وعشرين جنيهاً للكيلو فى بعض المناطق الراقية ، لكنها ليست كثيرة.



وأرجع سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ضعف حركة المبيعات لنقص القوى الشرائية.

ومن جانبه قال أحمد محمود محسن عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن حركة بيع كعك العيد فى شهر رمضان هذا العام شهدت أداء يقترب من العام الماضى قليلاً من حيث الانخفاض.

وأضاف أنه يمكن تقدير وجود تراجع للمبيعات بنسبة تتراوح من 30 – 40% مقارنة بالعام الماضى وبنسب تراجع تصل إلى 60% مقارنة بالعام قبل الماضى والذى شهد تطبيق الحظر فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.



ولفت عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن بعض محلات للحلويات كانت تعمل أثناء فترة الحظر على التيك واى وذلك العام الماضى .



وأكد محسن أن هذا العام لا يوجد حظر وبعد قرارات غلق المحلات فى الساعة التاسعة مساء فإن بعض المواطنين لم يعد يخرج من المنازل مساء رغم أن محلات للحلويات تظل تعمل للتيك واى وتوصيل الطلبات للمنازل.



ولفت عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن بعض محال للحلويات أصبحت تفضل الأغلاق بعد الساعة التاسعة وذلك لتوفير الطاقة الكهربائية بعد دخول قرارت الإغلاق حيز التنفيذ.



وأشار محسن إلى أن هناك عددا من محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت تقوم بعرض كعك العيد المغلف للبيع وأن هذه العوامل أدت لظهور منافسة شرسة ، نتيجة غياب التخصص فى هذا المجال.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن أسعار كعك العيد هذا العام متفاوتة بين عدة مستويات ، لافتاً إلى أن المستوى الأول هو الشعبى ويتراوح سعر كيلو الكعك منه من 30 – 50 جنيها ويشمل كعك الجوة والملبن والبيتى فور والبسكويت.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن المستويات تنعكس على اختلاف الأسعار وبالتالى يرجع إلى الماركة والعبوة والحشو وجميعها عوامل تحدد السعر.

وأضاف محسن أن المستوى الثانى وهو المستوى المتوسط من كعك العجوة والملبن والبيتى فور والبسكويت ويتراوح سعر الكيلو من 50 وحتى 75 جنيها.

كما أضاف عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن أعلى الأنواع هو المستوى الثالث المخصوص ويتراوح من 90 جنيها حتى 240 جنيها للكيلو ويصل إلى 300 جنيه للكيلو بالنسبة لكعك المكسرات والفستق.