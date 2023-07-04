تراجع مبيعات الشاحنات في مصر بنسبة 68% خلال 5 أشهر (جراف)

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات الشاحنات فى مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، بنسبة 68% لتسجل 5 آلاف و291 مركبة، مقابل 16 ألفًا و558 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق

وانخفضت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًّا بنسبة 71.8% لتصل إلى 4 آلاف و88 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 14 ألفًا و513 مركبة فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة 41.2% لتسجل 1203 مركبة، مقابل 2045 شاحنة.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى؛ تطور مبيعات الشاحنات في مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالى:

شيفروليه تستحوذ على 65% من مبيعات الشاحنات

استحوذت العلامة التجارية “شيفروليه” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات فى مصر بنسبة بلغت 65% مسجلة نحو 3 آلاف و445 مركبة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

وجاءت “تويوتا” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات بحصة سوقية 9.8% بنحو 521 مركبة، تلتها “جي ام سي” فى المركز الثالث بنسبة 8.2% بإجمالى 436 شاحنة.

وجاءت “سوزوكي” فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 7.7% محققة بيع 410 شاحنات، تلتها “ميتسوبيشي” فى المركز الخامس بنسبة 4.4% بنحو 233 مركبة.

واقتنصت «مرسيدس MCV» المرتبة السادسة بحصة سوقية 2.4% مسجلة بيع 125 شاحنة، تلتها “فيات” سابعًا بنسبة 1% بواقع 54 مركبة، ثم “هيونداي” فى ثامنًا بحصة 0.7% بـ37 وحدة.

واقتنصت “فولفو” المرتبة التاسعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات في مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 0.4% مسجلة نحو 19 مركبة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

«شيفروليه» تهيمن على مبيعات قطاع شاحنات النقل

هيمنت “شيفروليه” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات شاحنات البيك أب فى مصر بنسبة 72% بعدما تمكنت من تسويق 2516 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 3 آلاف و475 مركبة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.

فى المقابل جاءت “تويوتا” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات “البيك أب” فى مصر مستحوذة على حصة سوقية 15% مسجلة بيع 521 مركبة.

وجاءت “جي ام سي” في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 13% بنحو 436 شاحنة، أعقبتها «جريت وول» فى المركز الرابع بواقع مركبتين فقط.

«شيفروليه الجامبو» تقتنص 78.5% من مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم

اقتنصت «شيفروليه – الجامبو» الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم “Light Medium” بنسبة 78.5% مسجلة بيع 893 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 1137 وحدة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

وحلّت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 20% مسجلة بيع 227 شاحنة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة قدرها 1% بإجمالى بيع 17 مركبة.