تراجع مبيعات السيارات اليابانية 9.8% خلال 7 شهور (جراف)

لتصل إلى 18.4 ألف مركبة

سجلت مبيعات السيارات اليابانية المنشأ في السوق المحلية تراجعًا بنسبة 9.8% إلى 18 ألفًا و457 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ20 ألفًا و473 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حافظت العلامة التجارية “تويوتا” على تصدرها قمة مبيعات السيارات اليابانية المنشأ؛ بعد تمكنها من تسويق 8 آلاف و751 سيارة خلال تلك الفترة.

وجاءت “نيسان” فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات اليابانية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب “الملاكي“، مسجلة بيع 7 آلاف و835 وحدة، أعقبتها “ميتسوبيشي” في المركز الثالث بواقع 687 مركبة.

وحصدت “سوزوكي” المرتبة الرابعة، بعد أن تمكنت من تسويق 649 سيارة في السوق المحلية، أعقبتها “سوبارو” في المركز الخامس مسجلة بيع 293 سيارة.

وتمركزت “هوندا” في المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات اليابانية المنشأ مسجلة بيع 210 آلاف مركبة، خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي.

وظهرت “لكزس” فى المرتبة السابعة بعد أن حققت بيع 21 مركبة، أعقبتها “مازا” في المركز الثامن التى توقفت مبيعاتها عند مستوى 11 وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي قائمة العلامات اليابانية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب خلال الفترة من يناير حتى يوليو الحالي: