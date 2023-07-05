تراجع مبيعات السيارات الكورية في مصر بنسبة 86.5% خلال أول 5 أشهر (جراف)

تراجعت مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 86.5% لتصل إلى 1717 مركبة، مقابل 12 ألفًا و742 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق «أميك»، انخفضت مبيعات «هيونداي» بنسبة 90% إلى 687 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 7 آلاف و96 سيارة فى فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات «كيا» فى السوق المحلية بنسبة بلغت 81.7% لتسجل 1030 سيارة، مقابل 5 آلاف و646 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات الكورية فى مصر خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى:

«كيا سبورتاج» تتربع على قيمة مبيعات السيارات الكورية فى مصر

اعتلت «كيا سبورتاج» صدارة مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، مسجلة نحو 896 مركبة، تلتها «هيونداى أكسنت Rb» -ذات النسخة المجمعة محليًا- فى المركز الثاني بإجمالى بيع 347 مركبة.

وحلت «هيونداي إلنترا HD» المنتجة محليًا فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من بيع 204 مركبات، أعقبتها «كيا إكسيد» فى المركز الرابع بواقع 104 سيارات.

وجاءت «هيونداي توسان» في المرتبة الخامسة بقائمة السيارات الكورية المنشأ الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 72 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب السيارات الكورية المنشأ الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى: