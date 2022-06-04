تراجع مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا بنسبة 10.2% خلال مايو

أظهرت أرقام رسمية أن مبيعات السيارات الألمانية تعرضت لضربة أخرى في مايو ، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا وسلاسل الإمدادات المتعثرة إلى تفاقم مشاكل الصناعة.

وقالت هيئة النقل الفيدرالية (KBA) في بيان إن التسجيلات الجديدة للسيارات في أكبر اقتصاد في أوروبا تراجعت بنسبة 10.2 % على أساس سنوي إلى ما يزيد قليلاً عن 207 آلاف سيارة.

جاء ذلك بعد أن تراجع المؤشر نفسه بنسبة 21.5 % في أبريل و 17.5 % في مارس.

وقالت رابطة صناعة السيارات الألمانية VDA في بيان: “السوق والإنتاج لا يزالان مقيدان بسبب نقص المنتجات الأولية والمتوسطة، وارتفاع أسعار المواد الخام وعدم اليقين العام بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا”.

وذكرت الرابطة أن السوق والإنتاج لا يزالان مقيدين بسبب نقص المنتجات الأولية والمتوسطة، وارتفاع أسعار المواد الخام وعدم اليقين العام بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وقال بيتر فوس، المحلل في مؤسسة EY ، إن صناعة السيارات كانت “عالقة في أسوأ أزمة إنتاج لها في فترة ما بعد الحرب”

وأوضح فوس: ” طوال العام 2021، عانى مصنعو السيارات من مشاكل الإمداد المستمرة، مما أعاق الإنتاج وشهدت انخفاضا في المبيعات. تفاقمت هذه المشكلات في الأشهر الأخيرة مع تفشي إصابات كورونا مجددا في الصين. “

وأضاف: “مع نفاد المكونات الحاسمة من أوكرانيا، وتسبب العقوبات الغربية ضد موسكو في زيادة الضغط على سلاسل الإمدادات المضغوطة بالفعل، فإن آفاق الصناعة الرئيسية تزداد قتامة.

سجلت سوق السيارات الألمانية 1.0 مليون مركبة جديدة في الأشهر الخمسة الأولى من العام، أي أقل بنحو 9 % مما كانت عليه في نفس الفترة من العام 2021 وبنسبة 33 % عن العام 2019 قبل الوباء.

ومع ذلك، أظهر الإنتاج المحلي انتعاشا كبيرا، حيث زاد بنسبة 25 % على أساس سنوي. مقارنة بالعام 2019 ، كان الإنتاج في الأشهر الخمسة الأولى من العام أقل بنسبة 34 % مما كان عليه قبل الأزمة.

وقد أثبتت السيارات الكهربائية أنها استثناء من التقارير القاتمة، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 8.9 % في مايو لتمثل 14.1 % من التسجيلات الجديدة، حيث أظهرت المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل انخفاضا قويا في المبيعات.