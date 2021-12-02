تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في مصر 11% خلال 10 أشهر

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في مصر – للشهر الثاني على التوالى – بنسبة بلغت 11% لتسجل 37 ألفًا و458 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 42 ألفًا و78 وحدة فى الفترة المقبالة من العام السابق.

بحسب «أميك»، تمكنت العلامات اليابانية من زيادة مبيعاتها في مصر بنسبة 64% لتصل إلى 49 ألفًا و732 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 30 ألفًا و328 مركبة فى نفس فترة المقارنة.

وارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنسبة 96.4% لتسجل 42 ألفًا و392 مركبة، مقارنة بنحو 21 ألفًا و585 وحدة، كما قفزت مبيعات العلامات الكورية بنسبة 45.6% لتصل إلى 33.4 ألف سيارة مقابل 22.9.

أما عن أداء الماركات الأمريكية فقد تمكنت من زيادة مبيعاتها بنسبة 0.5% لتصل إلى 10 آلاف و125 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 10 آلاف و73 سيارة في نفس فترة المقارنة.