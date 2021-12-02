سيــارات

تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في مصر 11% خلال 10 أشهر

لتصل إلى 37.4 ألف مركبة
أحمد عوض 3:00 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 3:00 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في مصر – للشهر الثاني على التوالى – بنسبة بلغت 11% لتسجل 37 ألفًا و458 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 42 ألفًا و78 وحدة فى الفترة المقبالة من العام السابق.

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بحسب «أميك»، تمكنت العلامات اليابانية من زيادة مبيعاتها في مصر بنسبة 64% لتصل إلى 49 ألفًا و732 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 30 ألفًا و328 مركبة فى نفس فترة المقارنة.

وارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنسبة 96.4% لتسجل 42 ألفًا و392 مركبة، مقارنة بنحو 21 ألفًا و585 وحدة، كما قفزت مبيعات العلامات الكورية بنسبة 45.6% لتصل إلى 33.4 ألف سيارة مقابل 22.9.

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أما عن أداء الماركات الأمريكية فقد تمكنت من زيادة مبيعاتها بنسبة 0.5% لتصل إلى 10 آلاف و125 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 10 آلاف و73 سيارة في نفس فترة المقارنة.

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بقلم أحمد عوض

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