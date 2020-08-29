تراجع مبيعات السيارات الأمريكية فى مصر 11.8% خلال 7 شهور (جراف)

سجلت مبيعات السيارات الأمريكية المنشأ فى السوق المحلية – تراجعًا – بنسبة 11.8% لتصل إلى 6 آلاف و686 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ7 آلاف و580 وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات العلامة التجارية “شيفروليه” بنسبة 10% لتسجل بيع 5 آلاف و80 سيارة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى، مقابل 5 آلاف و675 وحدة فى الفترة المقابلة من 2019.

وهبطت مبيعات العلامة الأمريكية “فورد” بنسبة 15.4% لتصل إلى 942 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بـ1114 مركبة فى نفس فترة المقارنة.

وتراجعت مبيعات «جيب» بنسبة 15.9% إلى 664 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ 790 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي؛ تطور مبيعات العلامات الأمريكية فى قطاع سيارات الركوب خلال أول 7 أشهر من 2020: