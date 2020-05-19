تراجع مبيعات الأدوات الصحية بالإسكندرية بنسبة 50%

مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي قامت الدولة باتخاذها للوقاية والحد من تأثير انتشار فيروس كورونا

شهدت مبيعات منتجات الأدوات الصحية في الإسكندرية تراجعا بنسب كبيرة على مدار الأسابيع الماضية واستمرت مع دخول شهر رمضان، وذلك مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي قامت الدولة باتخاذها للوقاية والحد من تأثير انتشار فيروس كورونا.

وأكد خالد منسى أمين عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بغرفة تجارة الإسكندرية في تصريحات له على تراجع فى كمية المبيعات لقطاع الأدوات الصحية بنسب تصل إلى نحو٥٠٪ ، مقارنة بمستوى المبيعات الطبيعى.

وأضاف أمين لـ “المال” أن أحد أهم أسباب هذا التراجع فى المبيعات هى قرارات وقف أعمال البناء الجديد، والتى تؤثر بشكل كبير على المسحوبات .



وأكد عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بغرفة تجارة الإسكندرية أن إنشاء البرج الواحد يؤدي لتنشيط المسحوبات بأنواعها من خلاطات ومواسير مياه بأنواعها وأحجامها، فضلاً عن المستلزمات الأخرى.

تم سحب كميات من بعض مخزونات المنتجات المستوردة

وحذر أمين من أن الأشهر الماضية تم خلالها سحب كميات من بعض مخزونات منتجات يتم أستيرادها من الخارج، خاصة مع تراجع أعمال الأستيراد فى هذةىالمرحلة فى ظل الإجراءات التى تتخذها بعض الدول .

ولفت عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بغرفة تجارة الإسكندرية أن إلى أن بعض التجار الذين لديهم بعض تلك المنتجات يقوموا بزيادة الأسعار نتيجة لتراجع المخزون .

وتابع: مع استئناف حركة البناء فإن المبيعات ستتحسن، لافتاً إلى أن بعض المنتجات من الأدوات الصحية يتم تصنيعها فى مصر ومتوفرة .