تراجع مبيعات الأتوبيسات في مصر بنسبة 56% خلال أول 7 أشهر من 2023 (جراف)

أظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بنسبة 56% لتسجل 4 آلاف و548 مركبة، مقابل 10 آلاف و371 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 50.7% إلى 3411 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 6 آلاف و925 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 67% لتصل إلى 1137 مركبة، مقارنة بنحو 3446 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، تطور مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال أول 7 أشهر من العام الحالى:

«سوزوكي» تستحوذ على 32.5% من مبيعات الأتوبيسات في مصر

استحوذت «سوزوكي» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بنسبة بلغت 32.5% مسجلة نحو 1477 مركبة.

وحلت «تويوتا» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 24% محققة بيع 1090 وحدة، تلتها «شيفروليه» للمركز الثالث بنسبة 17.9% بنحو 816 مركبة.

وجاءت « » فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10.9% بنحو 495 أتوبيس، أعقبتها «جولدن دراجون» في المركز الخامس بنسبة 3.9% بواقع 176 وحدة.

وظهرت «فوتون» فى المرتبة السادسة بعدما استحوذت على حصة سوقية 3.8% مسجلة نحو 172 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

في المقابل، صعدت «ميتسوبيشي» للمرتبة السابعة بحصة سوقية قدرها 2.9% محققة بيع 132 مركبة، تلتها «مرسيدس MCV» فى المركز الثامن بحصة سوقية 2.7% مسجلة نحو 121 أتوبيس.

واحتلت «هيونداي» المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الأتوبيسات مسجلة حصة سوقية 0.9% مسجلة نحو 39 مركبة خلال تلك الفترة.

وتمركزت «فولفو» في المرتبة العاشرة بحصة سوقية 0.6% بإجمالي بيع 27 مركبة، تلتها «إيفكو» فى المركز الحادي عشر بحصة بلغت 0.1% بواقع 3 أتوبيسات.

«كينج لونج» تهيمن على مبيعات «الميكروباص»

هيمنت العلامة الصينية «كينج لونج» على مبيعات مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 40%، من جملة مبيعات القطاع، مسجلة نحو 495 مركبة.

وحلت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 32% بإجمالي بيع 390 مركبة، تبعتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت 14% بواقع 176 وحدة.

وحصدت «فوتون» المرتبة الرابعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» في مصر بحصة سوقية 14% مسجلة نحو 172 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

بنسبة 74%.. «سوزوكي» تسيطر على مبيعات السيارات الفان

سيطرت العلامة التجارية «سوزوكي» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات السيارات «الميني فان» في مصر، بنسبة بلغت 74% مسجلة نحو 1477 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حلت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات الفان مستحوذة على حصة سوقية 26% بإجمالي 512 مركبة، خلال تلك الفترة.