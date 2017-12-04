تراجع مؤشر ثقة الكبار يصطدم بتصريحات التفاؤل

❐ البيروقراطية والسياسة الضريبية وسعر الصرف.. أبرز المخاطر«مفارقات معاكسة للتفاؤل»، عنوان اتخذه أحمد رضوان، مدير تحرير جريدة «المال»، لكلمته الشارحة للتقرير السنوى للرؤساء التنفيذيين الثالث ديسمبر 2017، والذى يعكس توقعات رؤساء أكبر الشركات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

❐ البيروقراطية والسياسة الضريبية وسعر الصرف.. أبرز المخاطر

«مفارقات معاكسة للتفاؤل»، عنوان اتخذه أحمد رضوان، مدير تحرير جريدة «المال»، لكلمته الشارحة للتقرير السنوى للرؤساء التنفيذيين الثالث ديسمبر 2017، والذى يعكس توقعات رؤساء أكبر الشركات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح رضوان أن المنهجية المتبعة فى إعداد التقرير الذى يشارك فيه نحو 50 صحفيا من «فريق جريدة المال»، تعتمد على توجيه عدد من الأسئلة إلى رؤساء 200 شركة على الأقل بقطاعات مختلفة، لقياس خطط الإنتاج والطلب واتجاهات الأسعار والتوظيف والإيرادات والأرباح.

وقال إن التقرير السنوى الثالث للرؤساء التنفيذيين، كشف عن تراجع الثقة بين رؤساء أكبر 100 شركة، خاصة مع فقدانه 3.5 نقطة، مسجلا 70.2 نقطة لعام 2018، مقابل 73.7 فى العام الماضى.

وأرجع مدير تحرير جريدة «المال»، انخفاض مؤشر الثقة إلى التحديات الناتجة عن ارتفاع معدل التضخم والسياسات الضريبية وآثار فرض ضريبة القيمة المضافة.

وأشار رضوان إلى أن التقرير الصادر مع عدد جريدة «المال» أمس – الأحد -، أظهر أن البيروقراطية تتصدر أكبر 5 تحديات ومخاطر تواجه مجتمع الأعمال فى 2018، لافتا إلى أن الروتين الحكومى استحوذ على صدارة المخاطر بنسبة %74، وذلك رغم الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة لتحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها الموافقة على قانون الاستثمار الجديد.

وتابع: إن السياسة الضريبية والرسوم المفروضة احتلت وصافة المخاطر الأكثر انتشارا بنسبة %50، رغم جهود وزارة المالية ومحاولات امتصاص آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ولفت إلى أن نقص العمالة الماهرة وعدم استقرار سعر الصرف أظهرا عدم اطمئنان مجتمع الأعمال لسعر الدولار واستقراره خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مدير تحرير جريدة “المال”، أن ارتفاع سعر الفائدة أدى إلى وجود مخاطر صعوبة الحصول على التمويل فى المرتبة الخامسة بقائمة التحديات والعقبات.

وأضاف: أن قطاع الصناعات التحويلية نجح فى تحقيق ارتفاع بمؤشر الثقة، مسجلا 67.67 نقطة فى 2018، مقارنة بـ65.19 فى 2017، فيما جاءت المخاطر المرتبطة بالقطاع كالآتى: البيروقراطية، وعدم استقرار سعر الصرف، وتكلفة الخامات، والسياسة الضريبية، وتغير مستوى الطلب.

وانتقل رضوان إلى قطاع البترول والتعدين، والذى شهد انخفاضا فى حالة التفاؤل، مسجلا 78.25 نقطة، مقارنة بـ83.77 فى العام السابق، فيما جاءت المخاطر المرتبطة بالقطاع مرتبة كالآتى: البيروقراطية، والسياسة الضريبية والرسوم، ثم عدم استقرار سعر الصرف، تليها تكلفة العمالة، وأخيرا تكلفة الحصول على التمويل.

وألمح إلى أن قطاع الزراعة والرى شهد ارتفاعا بالمؤشر لعام 2018، مسجلا 65.5 نقطة، مقارنة بـ62.30 فى 2017، مشيرا إلى عدم بلوغ القطاع نسبة الثقة لعام 2016، والتى وصلت إلى %66.67.

وأرجع رضوان عدم ارتفاع ثقة قطاع الزراعة بالشكل المأمول إلى وجود تحديات كبيرة، أبرزها أزمة سد النهضة، وعدم الانتهاء من مشروع الـ 1.5 مليون فدان.

وأوضح أن أبرز 5 مخاطر مرتبطة بقطاع الزراعة والرى جاءت مرتبة كالآتى: البيروقراطية، ثم نقص العمالة الماهرة، تليها سياسة الحكومة تجاه العجز المالى والدين العام، ورابعا تكلفة الخامات، وأخيرا السياسة الضريبية والرسوم.

وتابع: قطاع التجزئة والجملة تأثر بشدة نتيجة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم عقب التعويم، مشيرا إلى تسجيله 53.5 نقطة لعام 2018 مقارنة بـ58.24 فى 2017.

وأوضح أن التقرير أظهر استقرار الثقة فى قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، والذى سجل 66 نقطة، مقارنة بـ64.81 فى 2017، مشيرا إلى مخاوف القطاع الخاص من منافسة الحكومة له خلال الفترة المقبلة.

وأنهى مدير تحرير جريدة المال تعليقه على التقرير السنوى الثالث للرؤساء التنفيذيين – ديسمبر 2017، مؤكدا أن %66 من الشركات المشاركة فى التقرير، توقعت ارتفاع الأرباح، مقابل %27 رجحت ثبات أرباحها، بجانب %7 تنبأت بالانخفاض.







