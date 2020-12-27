تراجع مؤشر أبوظبي الأحد وصعود سوق البحرين المالي

تباينت بورصات الخليج، في ختام تعاملات الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وارتفع مؤشر سوق البحرين المالى ، بنسبة 0.09% رابحاً 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1494.29 نقطة.

تراجع مؤشر أبوظبي

وتراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.59% خاسراً 29.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5095.945 نقطة.

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.46% خاسراً 11.86 نقطة ليغلق عند مستوى 2515.67 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار درهم، لتخسر الأسواق الإماراتية 7.4 مليار درهم، ونزلت مؤشرات بورصة الكويت.

وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.43% رابحاً 15.49 نقطة ليغلق عند مستوى 3615.180 نقطة.

وزاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.44% رابحاً 37.98 نقطة ليغلق عند مستوى 8740.66 نقطة.

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.3% خاسراً 16.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5552.51 نقطة.

وهبطت 9 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.03%.

وارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.87%.

وجاء سهم شركة ياكو الطبية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.93%.

وتصدر سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 8.96%.

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.59% خاسراً 29.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5095.945 نقطة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 0.99%.

وارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.39%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 7.92%.

وتراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 3.24%.

وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 76 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.46%.

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.46% خاسراً 11.86 نقطة ليغلق عند مستوى 2515.67 نقطة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.21%.

وارتفع قطاع النقل بنسبة 1.08%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 7.60%.

وتراجع 14 سهماً، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.80%.

وتصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 40.9 مليون ورقة بقيمة 25.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.21%.

صعود سوق البحرين المالي

ارتفع مؤشر سوق البحرين المالى بنسبة 0.09% رابحاً 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1494.29 نقطة.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.94% مدفوعاً بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.65%.

وتراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.64%.

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.43% رابحاً 15.49 نقطة ليغلق عند مستوى 3615.180 نقطة.

وارتفع 11 سهماً ببورصة مسقط، على رأسهم سهم “جلفار للهندسة والمقاولات” بنسبة 2.56%.

وتراجع سهم “عمان للاستثمارات والتمويل” وحيداً بنسبة 1.16%، فيما تصدر سهم “بنك مسقط” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 121.2 ألف ريال عماني.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 0.44% رابحاً 37.98 نقطة ليغلق عند مستوى 8740.66 نقطة.

وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.64%.

وتراجع قطاعي السلع الرأسمالية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.51%، 0.24%، على التوالي.

وقفز 131 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “أبومعطي” بنسبة 7.60%.

و تراجع 52 سهماً على رأسها سهم “نسيج” بنسبة 4.30%.

وتصدر سهم “كيان السعودية” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 671.6 مليون ريال سعودي.